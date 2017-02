Bank Mandiri Dorong Peningkatan Budaya dan Tradisi Lokal

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kota Pontianak merupakan kota dengan Perayaan Tahun Baru Imlek paling meriah. Tak heran, Kota Pontianak kerap menjadi tujuan wisatawan domestik maupun manca megara. Tak hanya dikagumi oleh kalangan penikmat budaya, Kota Pontianak juga merupakan kota potensial se-region Kalimantan.



Lantaran peluang bisnis yang menjanjikan Director of Commercial Banking Bank Mandiri, Kartini Sally mengaku Bank Mandiri memberikan support penuh dalam Perayaan Imlek dan Cap Go Meh melalui berbagai even di Pontianak.

Selain potensi bisnis, Kartini juga mengagumi budaya dan menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada masyarakat Kota Pontianak. Keterlibatan Bank Mandiri dalam perayaan Imlek di setiap tahunnya kata Kartini merupakan wujud dari kepedulian terhadap budaya dan tradisi lokal.

Even seperti perlombaan barongsai sendiri kata Kartini merupakan ciri khas tersendiri. Apalagi ia mengatakan kehadiran peserta dari berbagai kabupaten di Kalbar tak hanya menampilkan atraksi dan berlomba. Ia mengatakan perlu dukungan seluruh masyarakat dalam mensukseskan berbagai even budaya dan lainnya di Kota Pontianak.

"Kami menyadari seiring perkembangan zaman maka budaya dan tradisi lokal yang menjadi identitas diri bangsa Indonesia perlu dijaga eksistensi dan kelestariannya. Sehingga group-group Barongsai tersebut tidak hanya datang untuk berlomba namun juga bertujuan untuk menghibur masyarakat luas dan melestarikan budaya dan tradisi lokal,"ujar Kartini pada Minggu, (12/2/2017).