Wagub Kalbar Tabuh Beduk, Buka Cap Go Meh Singkawang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Christiandy Sanjaya membuka perayaan Cap Go Meh (CGM) 2017 dengan menabuh beduk di Halaman Kantor Wali Kota Singkawang, Jalan Firdaus, Sabtu (11/2/2017).

Pemukulan beduk didampingi Wali Kota Singkawang Awang Ishak, Kapolda Kalbar Irjen Pol Musyafak, Special Envoy of The Republic of Seychelles for ASEAN, Nico Barito dan pihak lainnya.