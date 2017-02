Perwakilan Sintang dan Sekadau Pemenang Gege Meimei Kalbar 2017

Calvin Febriyanto (kanan) finalis dari Sintang dan Maydeline Lewinsky finalis dari Sekadau berhasil meraih gelar Gege Meimei pada ajang pemilihan Gege Meimei Kalbar yang diselenggarakan dalam perhelatan Festival Cap Go Meh di jalan Diponegoro, Pontianak, Kalbar, Jumat (10/2/2017) malam. bagi pemenang Gege Meimei mendapatkan beasiswa di Universitas Bunda Mulia (UBM) Jakarta dengan potongan uang kuliah 100 persen sampai selesai perkuliahan, sementara untuk juara II mendapat potongan 70 persen dan juara III 50 persen. namun dari total 30 finalis yang tidak menjadi pemenang akan mendapatkan beasiswa uang pangkal. TRIBUN PONTIANAK / ANESH VIDUKA

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perwakilan Kabupaten Sintang, Calvin Febriyanto dan Perwakilan dari Kabupaten Sekadau, Maydeline Lewindsky menjadi pemenang juara 1 dalam acara Gege Meimei 2017 yang digelar di Jalan Ponegoro, Kota Pontianak, Sabtu (11/02/2017).

Ajang pencarian bakat Gege Meimei Kalbar 2017 merupakan serangkaian acara memperingati Cap Go Meh Festival 2568, malam bakat dan malam penghargaan Gege Meimei 2017 bertemakan “A Celebration of Lights and Life”.

Gege Meimei Pontianak 2017 digelar selama 2 hari, pada 9 dan 10 Februari 2017, hari pertama merupakan malam bakat dimana para finalis menampilkan bakat dan keterampilan.

Finalis Gege Meimei 2017 juga turut berpartisipasi dalam parade dan tarian tradisional bersama, tidak ketinggalan juga, penampilan tarian dari SF Pontianak dan KKR.

Acara Gege Meimei 2017 berlanjut pada hari kedua dimana para finalis melakukan sesi tanya jawab dengan 6 juri yaitu Direktur Pemasaran dan Pengembangan UBM, Danny Johannes, Ketua Komisi A DPRD Kota Pontianak, Yandi S, Ketua Yayasan Gege Meimei Indonesia dan Pemenang Meimei 2014, Angelia Kholesta, Gege Wakil I 2014, Yang Yang Liu, Gege 2012, Ronny Tendean, Kepala BKKBN Perwakilan Kalbar, Kusmana dan beberapa juri lainnya dari berbagai kalangan.

Malam Bakat Gege Meimei 2017 dimeriahkan oleh berbagai penampilan acara yaitu, parade, flash mob, tarian, teatrikal, dan fashion dance dari para Finalis Gege Meimei Kalimantan Barat 2017.

Acara juga dimeriahkan oleh Parade Cheongsam Kreasi dan tentu saja Barongsai dalam rangka memperingati Cap Go Meh Festival 2568.

Dari 15 pasangan finalis dipilih menjadi 7 pasang untuk masuk ke babak semi-final.

Ketujuh pasang tersebut akan masuk ke dalam sesi tanya jawab berikutnya.

Dan pada puncak acara diumumkan The Next Gege Meimei Kalbar 2017, ternyata yang menjadi juara satu adalah perwakilan dari Kabupaten Sintang, Calvin Febriyanto dan Perwakilan dari Kabupaten Sekadau, Maydeline Lewindsky.

Untuk juara kedua Gege Meimei Kalbar 2017 perwakilan dari Kota Singkawang Stephen Ferlius dan perwakilan Kota Pontianak Angelina.

Juara ketiga Gege Meimei 2017 diraih perwakilan Kabupaten Sintang Hongky Prapto dan perwakilan Kota Pontianak Sellia.

Para pemenang mendapatkan hadiah dan banyak kesempatan untuk berkarya dalam ajang nasional maupun internasional.

BACA SELENGKAPNYA DI EDISI CETAK TRIBUN PONTIANAK EDISI BESOK, MINGGU (12/2/2017).