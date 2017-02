Pawai Naga Bersinar Kota Pontianak, Ini Rutenya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pawai naga bersinar yang direncanakan akan dimulai pada pukul 19.00 WIB (11/02/2017) merupakan serangkaian acara Cap Go Meh yang bertemakan "a celebration of lights and life" akan melewati beberapa rute di Jalan Gajah Mada Kota Pontianak.

Satu di antara panitia Cap Go Meh di Kota Pontianak, Hermawan Wongso mengatakan perayaan pawai naga bersinar akan berkeliling di seputaran Jalan Gajah Mada Pontianak.

"Nanti malam naga bersinar mulai jam 19.00 WIB di simpang Jalan Gajah Mada, diikuti tiga naga, pawai lampion tiga etnis, mobil hias, dan karnaval," tuturnya, Sabtu (11/02/2017).

"Rute pawai disepanjang Jalan Gajah Mada dan akan berakhir di Jalan Soeprapto Kota Pontianak," tambahnya.