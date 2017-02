Lebih dari 500 Tatung Beratraksi di Perayaan Cap Go Meh Singkawang

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID / LEO PRIMA Lebih dari 500 tatung beratraksi pada puncak perayaan Cap Go Meh di Kota Singkawang, Sabtu (11/2/2017). Cap Go Meh menjadi daya tarik pariwisata paling berpotensi untuk.mendatangkan wisatawan ke Kalbar. Setiap tahunnya, ribuan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri, datang ke Singkawang, untuk menyaksikan Cap Go Meh di Kota seribu kelenteng ini.

