Kementerian Pariwisata Targetkan 20 Juta Wisatawan Pada Tahun 2019

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Staf Ahli Menteri Pariwisata Bidang Multikultural, Harry Kuntoro mengatakan even Cap Go Meh merupakan even yang terus maju berkembang dan sudah menjadi even internasional dimana hadirnya para duta besar di Kota Singkawang.

"Target pariwisata 2019 mencapai 20 juta wisatawan. Dengan adanya even dan atraksi semacam ini tentu mendukung target yang ada," katanya dalam sambutan, Sabtu (11/2/2017).

Harry menerangkan, di dalam pariwisata ada tiga hal yang perlu diperhatikan semua pihak.

Pertama atraksi. Kedua terkait dengan amenitas dan ketiga aksesibilitas.

"Saya melihat perkembang cukup cepat di sini termasuk amenitas ada home stay dan hotel yang terus berkembang," ungkapnya.