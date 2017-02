Ingin Tahu Peruntungan Shio Anda di Tahun ini? Yuk Kunjungi Stand Shinshe Aleng Mandala

Stan Shinshe Aleng Mandala turut meramaikan area Festival Cap Go Meh di Jalan Diponegoro Pontianak yang digelar hingga Minggu (12/2/2017).

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Cap Go Meh merupakan perlambangan hari ke-15 dan hari terakhir dari masa perayaan tahun baru Imlek. Di tahun baru Imlek, segala macam peruntungan pun diharapkan di tahun ini.

Sambut Cap Go Meh, Viraha Citya Mandala Puja yang berlokasi di jalan Gajahmada 18 no 18 A membuka stand 12 shio beserta peruntungannya di tahun ini di Festival Cap Go Meh Jalan Diponegoro Pontianak.

Stand Shinshe Aleng Mandala ini dijaga oleh putri Ketua Yayasan Mandala Puja Pontianak, Sinse Aleng, Intan Putri Lestari.

Stand yang dindingnya bertuliskan peruntungan 12 Shio yang ada ini ramai dikunjungi oleh masyarakat.

Ramalan Shio ini berisi tentang peruntungan setiap Shio mulai dari kehidupan, keuangan hingga urusan asmara.

"Selain ada tentang ramalan shio, kami juga menjual barang-barang seperti kalung 12 shio, kalung Budha, patung Dewa Rezeki, serta aksesoris lainnya," ujar Intan.

Selain itu pihaknya juga membuka tempat sembahyang bagi penganut agama Budha tepat di samping stan. Ada pula replika ayam yang menandai tahun Ayam Api.

"Kira-kira ada sekitar 1000 pengujung yang datang perharinya, sekitar jam 10 11 malam juga biasanya ramai. Kami juga tidak mematok biaya hanya ada sumbangan sukarela saja untuk Vihara," tukas anak dari Ahli Fengshui ini.