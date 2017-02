28 Duta Besar dari Asia Hingga Eropa Saksikan Atraksi Tatung di Singkawang

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Special Envoy of The Republic of Seychelles for ASEAN, Nico Barito menuturkan, sebagai negara pariwisata yang kecil di lautan India, sangat senang mempromosikan pariwisata.

"Kita bekerjasama dengan Kalimantan Barat. Ini sudah yang kedua kali para duta besar teman-teman saya, kita bawa ke Kalimantan," katanya pada awak media, Sabtu (11/2/2017).

Dikatakan Nico, tujuan menghadirkan para duta besar supaya orang dari banyak negara melihat ada sesuatu yang beda.

Bahwa di sini ada budaya dan budaya yang mempunyai nilai tinggi untuk menjual pariwisata.

Hari ini ada 28 duta besar yang datang dari Asia, Afrika dan Eropa.

Para duta besar ini akan pulang ke negara dia. Mereka akan cerita mengenai ini.

"Harapan teman-teman yang datang termasuk saya akan pulang membawa cerita dan pengalaman baik mengenai masyarakat Singkawang, budayanya kreatif, jadi pariwisatanya pasti maju," harapnya.