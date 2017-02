Antisipasi Investasi Bodong, Kajari Pontianak Iimbau jadi Nasabah Cerdas

‎Laporan Wartawan Tribun Pontianak, hadi Sudirmansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Bambang Gunawan mengimbau kepada masyarakat untuk menjadi nasabah dan investor yang cerdas dan tak mudah tergiur janji yang muluk.

"Jadi nasabah atau investor yang cerdas, jangan mudah tergiur janji manis ini itu atau bunga dan keuntungan besar tapi belum tentu memiliki legalitas, untuk keabsahan jasa keuangan bisa di cek ke OJK," katanya pada Jumat (10/2/2017).‎

Dengan menjadi nasabah dan investor yang cerdas itu, lanjutnya, dapat menyelamatkan diri jadi korban penipuan yang berkedok jasa keuangan‎.

Di dampingi I Putu Eka Suyantha Kasipidum Kejari Pontianak, saat ini kejaksaan negeri Pontianak pada awal bulan Februari 2017 menerima SPDP dari Polresta Pontianak perkara investasi bodong.

"Ada dua SPDP, yang kita terima pada tanggal 1 Februari kemarin , yakni SPDP atas nama tersangka berinisial AS warga Jl. Husien Hamzah Komplek Rose Griya No. A 6 Rt. 005 / Rw. 001 Kel. Pal Lima Kec. Pontianak Barat dan tersangka berinisial MM warga Jl. R.E. Martadinata Gg. Puring No. 31 Kel. Sungai Jawi Luar Kec. Pontianak Barat / Jl. Komyos Sudarso Gg. Koperasi No. 64 Kel. Sei Beliung Kec. Pontianak Barat,"katanya.

Seperti di ketahui kedua tersangka tersebut terkait perkara investasi bodong yang korbannya ‎sebanyak 73 Nasabah berkedok Koperasi Secret Money yang di tangani oleh Polresta Pontianak, kedua tersangka tersebut yang di duga kuat pelaku penipuan dan atau pengelapan uang dengan nilai sekitar Rp 1,6 Miliar untuk investasi program Koperasi Secret Money.