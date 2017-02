Wow Mesranya Afgan dan Rossa di Foto ini, Pantesan Netizen Sampai Gagal Fokus

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi Afgan dan Rossa sudah cukup lama diketahui publik memiliki kedekatan antara keduanya.

Tidak pernah terkonfirmasi apakah Afgan dan Rossa memang sedang pacaran.

Saat ditanya wartawan soal kedekatannya dengan Rossa, Afgan hanya menjawab meminta doa.

Hal itu dikatakan Afgan dalam sebuah kesempatan saat ditanya awak media Oktober tahun lalu.

Kali ini, di akun Instagram miliknya, @afgansyah.reza, Afgan kembali memperlihatkan kemesraanya bersama Rossa.

Dalam foto yang diunggah, Kamis (9/2/2017), Afgan tampak memeluk Rossa, sementara Rossa bersandar di bahu Afgan.

"Supporting @sherinasinna for her upcoming project 'Wiro sableng' movie! All the best. :)," tulisnya.

Unggahan foto itu sontak membuat para follower Afgan gagal fokus.

Mereka memberi komentar terkait kemesraan Afgan dan Rossa, bukan berkomentar tentang project yang dikabarkan Afgan.

"Widihhh afgan dan rossaaaa," tulis @dellagnest.

"Astagaaaa," tulis @ayumentari12.

"duh salfok (salah fokus,-Red) nih," tulis kk_kebayakutubaru.

"Rangkulannya itu lohhh gak nahan ... Hehehe," tulis @ninaoktaviyan.

"Aduh.. tangane mas @afgansyah.reza," tulis @iniamrbella.