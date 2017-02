Romantic Dinner, Orchardz Sajikan Steak Daging Sapi dengan Tampilan Spesial nan Unik

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Valentine rasanya tak lengkap dengan makan malam romantis.

Untuk itu Hotel Orchardz Pontianak menghadirkan promo romantic dinner.

Cukup merogoh kocek seharga Rp 250 ribu ++ percouple sudah termasuk menu pembuka, sup, main course, dessert, chocolate praline dan bunga mawar.

Executive Chef Orchardz Hotel Pontianak, Suko mengatakan untuk promo ini, ia menghadirkan main course The Heart NZ Beef Steak Rollpattie and Pink Spicy Sauce Serve with Sweet Potato and Vegetables.

"Jadi main coursenya ini steak daging import new zaeland disajikan dengan mashed ubi ungu, sayur wortel, jamur, selada, jagung dan pink saus," terangnya.

Karbohidrat berasal dari ubi ungunya.

Sajian berwarna cantik ini bisa kamu nikmati saat romantic dinner nanti.

Sedangkan di dessert ada strawberry cheese cake.