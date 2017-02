ASITA Kalbar: Perlu Pemandu Lokal Disetiap Destinasi

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua Association of the Indonesia Tour and Travel Agencies (ASITA) Kalbar, Nugroho Henray Ekasaputra mengatakan untuk mempromosikan Kota Pontianak saat ini masih kekurangan guite atau pemandu wisata.

Untuk itu ia berharap kedepannya Universitas Tanjungpura Pontianak membuka jurusan pariwisata.

"Pontianak sudah mulai bersih dan indah banyak yang memuji Pontianak rapi. Persoalannya, tamu-tamu datang ke sini perlu kita persiapkan pemandunya. Wisatawan tidak hanya melihat view tapi sejarahnya, jadi harus ada pramuwisata lokal disetiap deatinasi,"ujar Henray pada Selasa (7/2/2017).

Misalnya destinasi unggulan Kota Pontianak istana kadariah, Henray mengatakan harus ada pemandu lokal untuk menjelaskan tempat sejarah.

Taman nostalgia kata Henray juga harus ada tour guidenya.

"Penekanan saya, Pontianak harus punya tour guide yang mmpumpuni di setiap lokasi. Dengan tag line Pontianak Menyapa Dunia. Ini bukan level daerah paling tidak asean. Target marketnya harus jelas mana even level regional dan mana even yang target marketnya negara asean,"ujar Henray.

Apalagi kata dia dengan penerbangan langsung rute domestik dan internasional.

Pemerintah Pontianak juga harus membuat Pontianak calendar of event, tujuannya kata Henray agar mempermudah para travel agent menjual paket wisata.

Terakhir kata Henray ketika sudah pede dengan produk, tahap selanjutnya melakukan branding dan promotion agar pengunjung datang ke Pontianak.

"Kami ASITA siap, misalnaya promosi ke Kuala Lumpur. Branding Pontianak Menyapa Dunia juga sangat penting, kita harus bisa berkolaborasi," ujar Henray.