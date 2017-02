Brigjen Joko Pindah, IOF Kalbar Kehilangan Motivator

Ketua Umum Pengda IOF Kalbar, Adrianus AS

‎Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hadi Sudirmansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berpindah tugasnya Brigjen Pol Joko Irianto, membuat para Off Roader yang tergabung di Indonesian Off Road Federation (IOF) Kalbar merasa kehilangan sesosok pembina yang acapkali memberikan suport dan motivasi ‎kepada Off Roader.

Ketua umum Pengda IOF Kalbar Adrianus ‎Asia Sidot menuturkan Brigjen Pol Joko Irianto bukan hanya sekedar pembina di Pengda IOF Kalbar, tetapi beliau juga merupakan rekan sesama off roader.

"Beliau (Joko Irianto) bukan hanya sekedar seorang yang pencinta otomotif, tapi dia juga seorang Offroader, dia itu sudah seperti saudara dekat kami, apa lagi sudah bersama di IOF," kata Adrianus pada Senin (‎6/2/2017).

"Maka dengan kepindahan beliau, jujur kami merasa kehilangan, tapi kami sadar kepindahan beliau dalam rangka tugas dan karir seorang Pati Polri, maka kami berkewajiban untuk turut pula berikan dukungan," Imbuh mantan Bupati Landak dua periode ini.

Tak hanya itu, Adrianus pun berharap kepindahan tugas Brigjen Pol Joko Irianto tak memutuskan tali silahturahmi, maka dalam waktu dekat pengurus IOF Kalbar bersama Off Roader akan berkunjung dan menemuinya.

"Kita (IOF) bersama pengurus dan Off Roader akan berkunjung menemui pak Joko, ‎sebelum dia pindah tugas, kunjungan itu dalam rangka mempererat tali silahturahmi,"katanya Ketua umum Pengda IOF Kalbar.

Lanjutnya, selama beliau bertugas di Kalbar menjabat Wakapolda Kalbar, banyak memberikan dukungan, motivasi dan bahkan turut bergabung dengan IOF Kalbar serta partisipasinya dalam event dan kegiatan IOF Kalbar.

"Bukan hanya dukungan dan partisipasinya, bahkan beliau pun ikut turun,"kenang Adrianus.