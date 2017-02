Foto Beyonce Tunjukkan Perut Hamil Pecahkan Rekor Instagram, Bahkan Kalahkan Selena Gomez

Laporan Wartawan TribunStyle.com, Triroessita Intan Pertiri

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, - Rabu (1/2/2017) Beyonce umumkan kepada 92,8 juta Instagram followers tentang kehamilan bayi kembarnya.

Kurang dari 8 jam, istri dari Jay Z ini memperoleh 6,4 juta like dan lebih dari 339.000 komentar.

Dalam satu jam pertama, foto tersebut telah dilike lebih dari 2.4 juta pengguna Instagram dan memperoleh 166.000 komentar.

Pengumuman bayi kembar Queen Bey ini mengalahkan rekor foto Selena Gomez dikutip people.com.

Postingan foto Selena meminum Coca-cola dengan lirik "You're the Spark" dari lagu hitnya "Me & The Rhythm" ini berhasil memperoleh like 6,3 miliar sejak diposing pada 6 Juni 2016.

Hal serupa juga terjadi di Twitter, dalam waktu 45 menit dari Beyonce membuat pengumuman kehamilannya, ada lebih dari setengah juta tweet tentang berita tersebut.

"Selain itu, "twin" menjadi tren atas pada Twitter di Inggris , dengan "Beyonce," "Blue" dan "Beyhive" menyusul.

Dalam postingan tersebut Beyonce dan suami merasa bersyukur atas hadirnya bayi kembar di perut Queen Bey.