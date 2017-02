Dua Siswi SMPN 1 Pontianak Ukir Prestasi di Ajang Internasional

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dua Siswi Pontianak yang berasal dari SMPN 1 Pontianak yang mewakili Indonesia di ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS) Student Camp and Teacher Workshop di Beijing, China, 15-21 Januari lalu berhasil menorehkan prestasi ditingkat Internasional.

ACGS Student Camp and Teacher Workshop merupakan kegiatan workshop guru dan siswa dalam bidang sains yang diikuti oleh negara-negara Asia Pasifik, dengan tujuan merupakan ajang internasional untuk menumbuhkembangkan bakat dan kreatifitas siswa berbakat di bidang sains dan teknologi.

Kedua remaja cantik dan masih duduk di bangku SMP tersebut berhasil mengharumkan nama Indonesia dan khususnya Kota Pontianak. Siswi SMP 1 ini berhasil mendapatkan medali perunggu dari kompetisi internasional tersebut.



Shaffiyah Cantika Kamia dan Casey Tricia berhasil mencatatkan namanya sebagai wakil Indonesia dan meraih juara tiga pada kelas soccer robot.

Kepala SMPN 1 Pontianak, Yuyun Yuniarti, yang ikut mendampingi menuturkan bahwa upaya anak didiknya menuai prestasi, memang sudah disiapkan dengan sejumlah persiapan matang.

Bahkan menurutnya dari hari pertama peserta sudah dibagi sesuai kelas masing-masing. "Mereka pun langsung bertemu dengan instruktur untuk mendapat materi. Termasuk juga komponen merakit robot. Kelas itu memang terbilang berat, dibanding kelas lainnya," Ujar Yuyun, Jumat (3/2/2017).

Disampaikannya juga bahwa saat itu bahkan ada seorang instruktur yang tidak bisa bahasa Inggris dan hanya menggunakan bahasa mandarin. Agar bisa dimengerti maka apa yang diucapkannya juga diterjemahkan di papan tulis.

Diceritakannya setelah peserta mendapat materi, mereka langsung diminta merancang dan merakit robot.

Para peserta tidak hanya diminta untuk membuat robot, bahkan dua siswi perwakilan Indonesia juga disuruh membuat poster.

Kemudian posternya dipamerkan bersama dengan robot hasil kreasi mereka. Robot dan poster tersebut dipajang di stan masing-masing dan peserta mempresentasikannya ke dewan juri dengan menggunakan bahasa Inggris.

Disampaikan Yuyun juga bukan hanya pelajar ia pun sebagai guru pembimbing harus ikut menjadi peserta.

Masing-masing mendapat materi, lembar kerja dan merancang gambar untuk presentasi. Namun untuk guru kelompoknya agak besar yakni empat orang. guru pun tak mau kalah dari lima project, kelompok Yuyun mendapat bintang terbanyak.

Yuyun menambahkan prestasi ini tak lepas dari dukungan berbagi pihak. Termasuk Dinas Pendidikan dan Pemerintah Kota Pontianak. Wali Kota Pontianak, Sutarmidji katanya, turut membantu dalam pembiayaan berangkat ke Beijing, China.