Daftar Kelas Yang Dipertandingkan di Open Grass Track Championship 2017
Kejuaraan Dandim 1207/BS Cup Open Grass Track Championship (2)- 2017.........
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KUBURAYA - Inilah kelas-kelas yang dipertandingkan dalam Kejuaraan Dandim 1207/BS Cup Open Grass Track Championship (2)- 2017 bekerjasama dengan Canka Jaya Joval di Sirkuit Hobby Centre (HO'CE) Kuala Dua, Kabupaten Kubu Raya dari 4-5 Februari 2017.
Kelas utama:
1. Bebek STD Pemula
2. Bebek 4 Tak 110 cc Junior
3. Bebek 4 Tak 125 cc Junior
4. Bebek 4 Tak 110 cc Senior
5. Bebek 4 Tak 125 cc Senior
Kelas tambahan:
1. Campuran (Sport & Trail) Senior
2. Sport & Trail Pemula
3. Free For All FFA
4. Bebek Modifikasi 2 Langkah Open
5. Special Engine (SE)
6. Adventure Usia 35 Tahun ke Atas
7. Mini Motto Usia 5 sampai dengan 10 tahun.
8. Mini Motto Usia 11 sampai dengan 14 tahun.
9. Mini Motto Usia Open 15 Tahun.