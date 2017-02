Aneka Promo Ini Siap Manjakan Konsumen Number Sixty One Ayani Megamal Pontianak

Store Manager Outlet Number Sixty One Ayani Megamal Pontianak, Sopian (29), berpose memperlihatkan aneka promo di outlet itu, Kamis (02/01/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Konsumen yang berbelanja di outlet Number Sixty One Ayani Megamal Pontianak, agaknya benar-benar dimanjakan dengan berbagai promo. Baik promo diskon hingga 70 persen, dan beberapa promo lainnya.

"Memang cukup banyak promo di outlet kami. Ada beberapa promo yang bisa dinikmati konsumen dalam satu waktu sekaligus," ujar Store Manager Outlet Number Sixty One (61) Ayani Megamal Pontianak, Sopian (29), Kamis (02/01/2017).

Dirinya mengungkapkan, dalam satu bulan, biasanya, ada dua hingga tiga promo sekaligus yang bisa dinikmati konsumen. Sehingga belanja di outlet Number 61 Ayani Megamal Pontianak jadi menyenangkan dan menguntungkan.

Saat ini, selain promo diskon hingga 70 persen untuk selected item (produk tertentu), konsumen juga bisa menikmati promo Buy One Get One Free untuk oblong t-shirts. "Ini promo khusus untuk Oblong Ringer Number 61. Beli satu, gratis satu," sambungnya.

Per helainya, t-shirts yang kebanyakan disiapkan untuk konsumen wanita ini dijual seharga Rp 65 ribu-an. Konsumenpun katanya bisa memilih berbagai model ya g tersedia.

Selain itu, pihaknya juga hadirkan promo potongan harga sebesar 50 persen untuk produk blus Number 61. "Harga normalnya antara Rp 165 sampai Rp 200 ribu-an. Jadi bisa belinya hanya separuh harga saja dengan promo diskon 50 persen ini," pungkasnya.