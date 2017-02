Mulai Sekarang Jangan Suka Berbagi Lipstik dengan Teman, Ini Penjelasan dari Sang Dermatolog!

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID – Tren lipstik masih terus bergulir sepanjang tahun 2017 ini.

Ragam warna dan jenis lipstik terus terilis dengan masing-masing keunikan yang menarik untuk Anda konsumsi.

Anda yang hobi mengenakan lipstik perlu mengetahui fakta bahwa lipstik hanya efektif masa pemakaian hingga satu tahun karena terbuat dari lilin padat.

Lilin padat itu mudah mengikat bakteri.

Lalu, membersihkan lipstik dengan alkohol hanya membuat bibir semakin kering.

Alhasil, bakteri bisa berkembang pesat pada kulit bibir Anda.

Dr Debra Luftman seorang dermatolog yang berbasis di Beverly Hills, AS, mengatakakan bahwa selama lipstik disimpan dalam dompet yang bersih, maka tidak ada masalah.

Masalah terjadi, kata Dr Luftman, apabila Anda berbagi pakai lipstik tersebut dengan teman.

“Skenario terburuk adalah berbagi lipstik dengan teman, maka Anda bisa tertular herpes dan dermatitis,” jelas Dr Luftman yang menulis buku The Beauty Prescripstion: The Complete Formula for Looking and Feeling Beautiful.

Oleh karena itu, dia menganjurkan untuk tidak berbagi lipstik dengan siapa pun dan jangan pakai lipstik yang telah berusia lebih dari satu tahun. (Usihana)