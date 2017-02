Foto-foto Pagelaran Food and Fashion Festival 2017

Seorang karyawati saat menata produk-produk yang dipajang di stan mereka pada pagelaran Food and Fashion Festival 2017 yang digelar di halaman parkir A Yani Megamol, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (1/2/2017) siang. event yang akan berlangsung sejak 1-5 Februari mendatang ini digelar guna mengangkat kuliner khas Kalbar khususnya di kota Pontianak. tak hanya itu, pada kesempatan ini juga akan digelar pemilihan abang adek dan fashion show desainer Pontianak, pada acara puncaknya (5/2/2017) akan ada cooking demo dari Farah Quin dan pemecahan rekor MURI lomba menggoreng pisang terbanyak. TRIBUN PONTIANAK / ANESH VIDUKA

Seorang karyawati Bank Mandiri saat menunjukan brosur bank mandiri di stan mereka pada pagelaran Food and Fashion Festival 2017 yang digelar di halaman parkir A Yani Megamol, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (1/2/2017) siang. event yang akan berlangsung sejak 1-5 Februari mendatang ini digelar guna mengangkat kuliner khas Kalbar khususnya di kota Pontianak. tak hanya itu, pada kesempatan ini juga akan digelar pemilihan abang adek dan fashion show desainer Pontianak, pada acara puncaknya (5/2/2017) akan ada cooking demo dari Farah Quin dan pemecahan rekor MURI lomba menggoreng pisang terbanyak. TRIBUN PONTIANAK / ANESH VIDUKA

Seorang pengunjung sedang melakukan transaksi non tunai di salahsatu stan event Pontianak Food and Fashion Festival 2017 yang digelar di halaman parkir A Yani Megamol, Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (1/2/2017). Selama event berlangsung, Bank mandiri menyediakan layanan non tunai. Pengunjung bisa bertransaksi dengan e money dan e cash yang bisa diperoleh di stan bank mandiri. TRIBUN PONTIANAK / ANESH VIDUKA