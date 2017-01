Sekolah di Mempawah Mulai Intens Lakukan Bimbel Jelang Ujian Nasional

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Dhita Mutiasari



TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEMPAWAH - Sejumlah sekolah di Kabupaten Mempawah mulai mempersiapkan diri menghadapi UN yang akan dilaksanakan tak akan lama lagi. Seperti halnya yang diungkapkan oleh Kepala SMPN 4 Mempawah Hilir Hifni yang mengatakan saat ini dikatakannya pihak sekolah sudah intens meminta siswa yang akan menghadapi UN mengikuti bimbilang belajar (bimbel).

"Sekarang kita sudah dalam tahap pelaksanaan bimbel,"ujarnya, Selasa (31/1/2017).

Kemudian bulan berikutnya Februari pihaknya baru akan melaksanakan try out (TO) pertama yang kemudian terus berlanjut. "Sampai tiba ujian sekolah dan ujian nasional kita siap,"ujarnya.

Kemudian pada selisih waktu pelaksanaan ujian sekolah dan ujian nasional dikatakannya akan dilakukan pengayaan terutama empat mata pelajaran yang di UN-kan. "Mulai dari bahasa Indonesia, Matematika, Bahasa Inggris dan IPA,"ujarnya.

Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat mendapatkan hasil UN yang maksimal dan lebih baik.

Ia lantas mengatakan saat ini pula sudah dilaksanakan sosialisasi menghadapi UN yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan akan segera ditindaklanjuti.

"Sosialisasi ini akan kita tindak lanjuti terutama yang akan dilakukan adalah pembentukan panitia UN dan ujian sekolah. Kita akan susun panitianya nanti yang akan dilaporkan ke sub rayon, baru kemudian di tindaklanjuti ke dinas pendidikan,"ujarnya.

Baru kemudian setelah diterbitkan SK, baru pihaknya akan melaksanakan sosialisasi kepada orang tua siswa terkait sistem pelaksanaan UN tahun 2016- 2017 ini.

Bahwa dalam pelaksanaan UN ini ada 3 tahapan mulai dari ujian sekolah, ujian sekolah berbasis nasional, kemudian ujian nasional.

Kemudian baru dari hasil sosialisasi orang tua siswa dapat memaklumi. "Baru kemudian kita mengatur strategi dan mengatur kesiapan,"ujarnya.

Kesiapan ini mulai dari penyusunan kisi-kisi, naskah soal melalui kerja kelompok guru (KKG).

Hal ini lantaran untuk naskah soal UN ini disusun dengan proporsi 70 persen dari kabupaten dan 30 persen dari pusat.

"Barulah kita menyusun ruangan, dimana pada akhirnya jumlah ruangan itu sesuai dengan jumlah peserta,"ujarnya.

Dimana setiap ruangan dikirakan berjumlah 20 siswa. Kendati dikecualikan ketika ada hal lain dimana jumlah peserta kecil maka ruangan dibagi 2 menjadi 10 per kelas.