Meriahkan Imlek, Bank Mandiri Selenggarakan Mandiri Pontianak Imlek Festival 2017

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Perayaan Imlek atau Tahun Baru China menjadi satu perayaan besar di Kalbar dengan berbagai event kegiatan baik skala nasional maupun internasional. Perayaan Imlek di Kalbar kini telah menjadi agenda rutin Bank Mandiri untuk merayakannya bersama nasabah dan masyarakat etnis Tionghoa seperti kunjungan pegawai ke rumah nasabah yang merayakan Imlek, customer gathering, dan event perayaan.

“Bank Mandiri sejak tahun 2015 telah mengadakan event perayaan Imlek di Kota Pontianak dengan menyelenggarakan ajang Mandiri Barongsai Festival bekerjasama dengan Panitia Cap Go Meh Kota Pontianak. Di tahun 2017 ini kami kembali menyelenggarakan event perayaan Imlek dan Cap Go Meh di Kota Pontianak namun dengan konsep acara yang lebih menarik dan spektakuler” jelas Ahadi Subri Area Head Bank Mandiri Kalbar, Minggu (29/1/2017).

“Di tahun 2017 ini Bank Mandiri akan mengadakan kegiatan perayaan Imlek dan Cap Go Meh di dua lokasi sekaligus yakni di A Yani Mega Mall Pontianak dan di Jalan Diponegoro Pontianak. Kami bekerjasama dengan berbagai pihak untuk menyukseskan acara ini seperti Pemerintah Kota Pontianak, PHRI Kalbar, Pondok Ale-Ale, Ayam Pak Usu, Yayasan Panca Bhakti, Asosiasi Pemadam Kebakaran, serta beberapa pihak dan media partner lainnya.” tambah Ahadi.

Agus Kurniawan, Consumer Banking Bank Mandiri Kalimantan Barat selaku penanggung jawab kegiatan mengatakan bahwa serangkaian acara perayaan imlek dan cap go meh tersebut kami himpun dalam rangkaian acara Mandiri Pontianak Imlek Festival 2017. Diawali dengan kegiatan Pontianak Food and Fashion Festival tanggal 1-5 Februari 2017 di A.Yani Megamal Pontianak, dan Festival Cap Go Meh tanggal 7-12 Februari 2017 di Jalan Diponegoro Pontianak.

“Bekerjasama dengan PHRI, Pondok Ale-Ale, dan Ayam Pak Usu, kami menyelenggarakan kegiatan Pontianak Food and Fashion Festival 2017 ini, dengan mengangkat tema festival kuliner terbesar dan spektakuler di Kalimantan Barat, kami akan menyelenggarakan berbagai kegiatan seperti Pemilihan Abang Adek Kalimantan Barat Duta Kuliner dan Duta Mandiri E-Money, Pemecahan Rekor MURI menggoreng pisang oleh penggoreng pisang terbanyak, demo cooking bersama Farah Quinn chef dan icon kuliner terkenal, serta beberapa perlombaan dan hiburan menarik lainnya.” pungkas Agus.

Tidak hanya itu, sesuai visi dari kegiatan ini yakni melestarikan dan mempromosikan kuliner khas Kalimantan Barat, di acara ini akan tersedia lebih dari 85 stand kuliner dan warung kopi yang dapat dinikmati oleh seluruh pengunjung serta nikmati pula serunya bertransaksi belanja di stand tersebut menggunakan mandiri e-money dan mandiri e-cash. Transaksi belanja secara non tunai ini sebagai salah satu wujud kami untuk mendukung terciptanya less cash society di Kalimantan Barat dan mendukung program pemerintah Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT).

"Usai pelaksanaan kegiatan di AYani Megamal tersebut kami akan melanjutkan kegiatan perayaan Imlek di Jalan Diponegoro Pontianak pada tanggal 7-12 Februari 2017 bekerjasama dengan Pemerintah Kota Pontianak, Yayasan Panca Bhakti, dan Asosiasi Pemadam Kebakaran dalam acara Festival Cap Go Meh 2568 Kota Pontianak.” jelas Agus.

Agus menjelaskan dalam acara Festival Cap Go Meh tersebut, Bank Mandiri akan mengadakan berbagai acara yang menarik seperti pesta rakyat pameran kuliner, pemilihan Gege Meimei Duta Budaya Tionghoa sekaligus Duta Mandiri E-Cash, parade naga serta ajang perlombaan kesenian olaharaga Mandiri Barongsai Festival III yang siap memmberikan suguhan hiburan yang menarik untuk masyarakat Kota Pontianak.

“Mandiri Barongsai Festival tahun ini merupakan kegiatan tahunan ketiga yang telah kami adakan di Kota Pontianak pada saat perayaan tahun baru Imlek. Setelah sukses dan mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, lomba kesenian olahraga Barongsai ini akan terus berusaha kami selenggarakan dalam rangka melestarikan kebudayaan lokal dan mempromosikan Barongsai ini ke banyak wisatawan baik domestik maupun mancanegara yang berkunjung ke Kalimantan Barat khususnya Kota Pontianak,” ungkap Ahadi.

“Nikmati serunya Perayaan Imlek dan Cap Go Meh 2568 di Kota Pontianak dalam acara Mandiri Pontianak Imlek Festival 2017 pada tanggal 1-12 Februari 2017 di halaman parkir A.Yani Megamal dan Jalan Diponegoro Pontianak. Dan atas nama manajemen dan pribadi saya mengucapkan selamat tahun baru Imlek 2568 kepada nasabah setia Bank Mandiri dan masyarakat Kalimantan Barat yang merayakan, semoga kesehatan dan kesuksesan menyertai kita semua di tahun ini. Mari dengan semangat tahun baru ayam api, kita rangkai kebersamaan yang membawa kemakmuran bangsa,” ujar Ahadi.