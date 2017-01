Berikut Nama Peserta yang Lolos Seleksi Kancil BBK U20 Tahap Pertama

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Wahidin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Berikut ini adalah nama-nama peserta dari berbagai daerah di Kalbar yang berhasil lolos seleksi pemain Kancil BBK U-20 tahap pertama yang diselenggarakan di GOR Pangsuma Pontianak selama dua hari, 28-29 Januari 2017.

Berikut daftar nama yang lolos seleksi tahap 1 :

KIPER :

1. Ismail Ajis (Dianeka)

2. Eep Saifullah (SMK 4)

3. Eka Adi W (SMA Mujahidin)

4. Syarif Bayu (SMA 8 pontianak)

5. Dedi Gunawan (SMK 1 sera)

6. Andre Y (SMA 5)

7. Dimas Munir Saputra (SMAN 1 SBS)

8. Rian Juliansyah (SMAN 2 Mempawah)

9. Aldi (SMAN 5 Pontianak)

10. Dondy Hardantyo

11. Ception Rico R

12. Segar Bangkit (Makde)

13. Ari Topan (Intra Jr)

14. Gesang Trianto (Sheva)

15. Doni Septiawan (SMAN 1 Sera)

16. Ade Sandria

17. M.Ihza Al Luthfi

PEMAIN :

18. R.Aji Dimas

19. Rangga (Dianeka)

20. M.Rizky Rivaldo

21. Amir. S

22. Ozie Murdana (The Boom)

23. Ridhany (The Boom)

24. Nur A Mahendra

25. Dhika (Siliwangi FC)

26. Ade Surya H (Panglima FC)

27. Nur Hasbi Maulana (Ici Mpw)

28. Heru Novembrio (Company FC)

29. Johan Dwi P

30. Reskif Asmi (Freedom FC)

31. M. Gatot K

32. Aditya Saputra

33. Redi C

34. M.A Majid

35. Azrul (Dinamika)

36. Tharmizi (Dinamika)

37. Edy Hartono (Arsekon)

38. Syahri Romadhon (Stabil FC)

39. Reza A.F

40. Yovaniar

41. Setio Saputro

42. Aldi Pratama (Three Lions)

43. Munali

44. Khairul Akmal (Arsekon)

45. Fahrul Sulistio (Sheva FC)

46. Juliyanto (Dinamika FC)

47. Suryadi (Desa Kapur)

48. Syahrul (Gapikan FC)

49. Aditya (Laras FC)

50. Fitra Setio R (Laras FC)

51. Bari (Arsekon)

52. Ferdinandus Ferian (Alana 42)

53. Sutan (Gapikan FC)

54. Toty Pebrian (New Star)

55. M.Agil (Ajc.B)

56. Aries (Papase FC)

57. Saifullah (Interisti)

58. Dani Febrianto (Satria Muda)

59. Syahrul (Interisti Mpw)

60. Junaidi (Makde FC)

61. Ade Alfiansyah (SSB Tunas Kayong)

62. Aprilianto (SSB Tunas Kayong)

63. Yosua

64. Nico M. Akbar

65. Muhajirin (Arsekon)

66. Ilham Muttakin

67. Imam Ali

68. Sudiansyah (MTM)

69. Abdul Aziz

70. Muammar Risky

71. Hadi Apriadi

72. Kristian Jaya

73. Herlangga

74. Fajar Ramadhan (Arsekon)

75. Eko Wahyudi (Gapikan)

76. Wais Alkarui

77. Bondan Wicaksono (Dianek)

78. Reza Farizka (Dinamika Jr)

79. Ryan Aji Saputra (Dinamika)

80. Aziz Fahrozi (Dinamika Jr)

81. Erza Hermawan (Dinamika Jr)

82. Julkifli

83. Suhardi (Kayong Utara)

84. Tri Wahyu Gilang

85. Deki Firmansyah

86. Wawan K (Arsekon)

87. Yoga Malik Fajar (BGDD FC)

88. Syarif Dio.M (Arsekon)