Hanya Dalam 5 Menit 37 Detik, Ahmad Mampu Habiskan Nasi Goreng Raksasa

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Leo Prima

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ahmad hardianto (20), berhasil menghabiskan nasi goreng buto (raksasa) ukuran jumbo, dalam waktu 5 menit, 37 detik, pada lomba makan nasi goreng yang digelar Hotel Orchardz Gajahmada Pontianak, Jumat (27/1/2017).

"Tadi saya cukup kesulitan saat menelannya. Tapi akhirnya saya berhasil menghabiskan semu nasi goreng," kata Ahmad.

Ahmad mengaku senang bisa menghabiskan nasi goreng porsi jumbo, yang dicampur dengan mi goreng tersebut.

Gatot Prasetyo Aribowo, Executive Assistant Manager Hotel Orzhardz Pontianak, mengatakan, Lomba Makan Nasi Goreng ini sengaja digelar pada perayaan malam Imlek.

"Malam Cap Go Meh nanti juga akan ada lomba makan, tentu dengan menu yang berbeda. Tapi masih dirahasiakan. Yang jelas, menunya masih dalam tema Cap Go Meh," kata Gatot, dalam sesi wawancara dengan sejumlah wartawan.

Dia berharap, Lomba makan nasi goreng buto ini menjadi pemancing, untuk mendapatkan atensi yang lebih besar lagi dari warga Pontianak, terhadap lomba makan pada malam perayaan Cap Go Meh, yang digelar Hotel Orchardz Gajahmada Pontianak.

Kenapa nasi goreng buto? Gatot menjelaskan, dipilihnya menu nasi goreng buto, karena masyarakat Indonesia, khususnya Pontianak, sudah terbiasa menyantap menu nasi goreng.

"Pesertanya tadi ada 18 orang. Semoga nanti pada malam Cap Go Meh pesertanya lebih ramai lagi," ujanya.

Juara pertama pada lomba itu, mendapatkan hadiah berupa voucher menginap, sedangkan juara kedua mendapatkan voucher breakfast untuk dua orang, dan juara ketiga mendaptkan voucher dimsum.

"Selain itu, juga ada bingkisan dan lucky draw dari sponsor kami," imbuhnya.

Gatot menambahkan, pada perayaan Imlek dan Cap Go Meh, pihaknya juga memberikan harga spesial, yang sudah termasuk makan malam.

"Besok pagi kota juga ada all you can eat, Rp 68 ribu per orang untuk dimsum," imbuhnya.