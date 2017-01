Golden Tulip Hadirkan Promo Buffet Dinner

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Imlek rasanya tak lengkap jika tak berkumpul bersama keluarga. Ingin berkumpul selain di rumah? Anda dan keluarga dapat nikmati Imlek di Golden Tulip Hotel Pontianak.

Untuk Imlek kali ini, Golden Tulip menghadirkan promo menarik bagi tamu yang datang.

Ada dua promo yang ditawarkan yaitu Chinese New Year Buffet Dinner khusus di Branche Restoran Golden Tulip dan juga Chinese Set Menu di Copacabana Golden Tulip.

Promo buffet digelar tanggal 27 dan 28 Januari dari pukul 18.00 hingga 22.00 WIB.

Harga yang dipatok hanya Rp 150 ribu net/pax free flow chinese tea, all you can eat.

Sedangkan Promo Set Menu dimulai pada tanggal 27 Januari hingga 7 Februari 2017 mulai pukul 18.00 hingga 22.00 WIB.

Harganya pun ada dua macam tergantung menu yang dipilih, set pertama Rp 2 juta net/10 pax sedangkan menu set kedua Rp 2,5 juta net/10 pax.

Jangan lupa untuk reservasi minimal tiga hari sebelumnya.

Untuk reservasi dapat menghubungi 0561 6597889