Kebakaran di Jalan Gajahmada
BREAKING NEWS: Inilah Foto-foto Kebakaran Hebat di Jalan Gajahmada
Kebakaran besar melanda komplek Ruko di kawasan Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/1/2017) sekitar pukul 22.10 WIB.
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Kebakaran besar melanda komplek Ruko di kawasan Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/1/2017) sekitar pukul 22.10 WIB. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Kebakaran besar melanda komplek Ruko di kawasan Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/1/2017) sekitar pukul 22.10 WIB. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Kebakaran besar melanda komplek Ruko di kawasan Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/1/2017) sekitar pukul 22.10 WIB. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Kebakaran besar melanda komplek Ruko di kawasan Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/1/2017) sekitar pukul 22.10 WIB. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
.
Berita Terkait:
Kebakaran di Jalan Gajahmada
-
BREAKING NEWS: Lima Ruko Terbakar di Jalan Gajahmada Pontianak
-
BREAKING NEWS: Kebakaran Hebat di Komplek Ruko Jalan Gajahmada
-
Ini Ruko-ruko yang Terbakar di Kawasan GM Coffe Street Pontianak
-
BREAKING NEWS: Bangunan Ruko di GM Coffe Street Pontianak Terbakar
-
BREAKING NEWS: Akibat Kebakaran di Jalan Gajahmada, Lalu Lintas Jadi Macet
Penulis: Destriadi Yunas Jumasani
Editor: Mirna Tribun
Sumber: Tribun Pontianak