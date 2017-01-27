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Kebakaran di Jalan Gajahmada

BREAKING NEWS: Inilah Foto-foto Kebakaran Hebat di Jalan Gajahmada

Kebakaran besar melanda komplek Ruko di kawasan Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/1/2017) sekitar pukul 22.10 WIB.

BREAKING NEWS: Inilah Foto-foto Kebakaran Hebat di Jalan Gajahmada - kebakaran-besar_20170127_230250.jpg
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Kebakaran besar melanda komplek Ruko di kawasan Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/1/2017) sekitar pukul 22.10 WIB. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
BREAKING NEWS: Inilah Foto-foto Kebakaran Hebat di Jalan Gajahmada - kebakaran-besar_20170127_230501.jpg
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Kebakaran besar melanda komplek Ruko di kawasan Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/1/2017) sekitar pukul 22.10 WIB. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
BREAKING NEWS: Inilah Foto-foto Kebakaran Hebat di Jalan Gajahmada - kebakaran-besar_20170127_230328.jpg
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Kebakaran besar melanda komplek Ruko di kawasan Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/1/2017) sekitar pukul 22.10 WIB. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
BREAKING NEWS: Inilah Foto-foto Kebakaran Hebat di Jalan Gajahmada - kebakaran-besar_20170127_230401.jpg
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Kebakaran besar melanda komplek Ruko di kawasan Jalan Gajahmada, Pontianak, Kalimantan Barat, Jumat (27/1/2017) sekitar pukul 22.10 WIB. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

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Tags
Kebakaran
Gajahmada
ruko
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Penulis: Destriadi Yunas Jumasani
Editor: Mirna Tribun
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