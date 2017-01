Sambut Imlek, Hotel Mercure Pontianak Beri Promo Khusus   

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Listya Sekar Siwi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Menyambut tahun baru Imlek yang akan jatuh pada Sabtu (28/1/2017) ini Mercure Hotel Pontianak menghadirkan promo menarik untuk kamar dan juga sajian spesialnya.

Hotel ini menyediakan roasted duck, ayam Serawak, Ponti Ice Coffee dan juga Markisa Panna cota yang bisa dinikmati sebagai sajian Imlek. Bebek memang identik dengan tahun baru Imlek dan kali ini Chef Mercure menghadirkan menu ini untuk bisa dinikmati.

"Stylenya saya bikin roasted duck style Hongkong di mana memang agak berbeda dengan lainnya di rempahnya menggunakan rempah khas. Menu ini sengaja dikeluarkan pas Imlek karena saya lihat di Pontianak untuk promo roast duck masih kurang, kan saya lng jadi kita keluarkan roast duck dengan style ciri khas chinesse," ungkap Chef Mercure Pontianak, Sutanto.

Saus yang disiapkan ada dua macam yaitu saus plum dan oisin. Saus plum sendiri terasa asam manis sedangkan saus oisin lebih ke manis jadi tinggal pilih saja mana yang menjadi kesukaan customer. Bebek ini sudah dapat dipesan tetapi memang harus tiga hari sebelumnya karena proses pembuatannya lebih membutuhkan waktu yang lama paling cepat dua hari.

"Bebek, di marinate dengan rempah-rempah kemudian untuk membuat kulitnya menjadi krispi harus siram menggunakan rice vinegar setelah itu di dinginkan. Setelah dingin 4 sampai 5 jam baru panggang. Proses panggang sendiri selama 70 menit untuk menghasilkan taste yang enak, biasanya bebek akan amis tetapi di sajian ini sama sekali tidak amis," katanya.

Markom Eksekutif Mercure Hotel Pontianak,Youlanda mengatakan khusus untuk imlek ada roasted duck dengan harga Rp 330 ribu net, promo ayam sarawak dengan harga Rp 55 ribu , minuman Ponti ice coffee harga Rp 35 dan dessert markisa pana cotta harga Rp 35 ribu.

"Barbeque juga kita adakan di hari Imlek tanggal 28 januari 2017 seharga Rp 99 ribu all you can eat," lanjutnya.

Selain Promo food and beverage, ada pula promo harga kamar mulai dari tanggal 27 Januari hingga 31 Januari 2017. Dia menjelaskan untuk room pihaknya menjual dengan harga Rp 488 ribu net termasuk breakfast untuk dua orang.

"Customer juga berkesempatan dapat lucky angpao yang isinya promo food and beverage, free upgrade kamar dan free kamar," jelasnya.