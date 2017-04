Perayaan Cap Go Meh Kota Pontianak Berpusat di Jalan Diponegoro

Ketua panitia Cap Go Meh Kota Pontianak 2017, Abi Hasni Tahir (duduk kemeja biru) bersama panitia.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridho Panji Pradana

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Ketua panitia Cap Go Meh Kota Pontianak 2017, Abi Hasni Tahir mengatakan perayaan imlek dan Cap Go Meh tahun ini sama dengan tahun sebelumnya akan ada acara kuliner dan arak-arakan naga yang berpusat di Jalan Diponegoro Pontianak.

"Imlek dan Cap Go Meh tahun ini sama saja, hanya beda kepanitiannya yang biasanya dilaksanakan oleh Yayasan Bhakti Suci namun pada tahun ini diselenggarakan oleh asosiasi pemadam kebakaran Panca Bhakti," katanya, Kamis (26/01/2017).

Menurutnya asosiasi pemadam kebakaran Panca Bhakti menggelar Cap Go Meh pada tahun ini karena yayasan Bhakti suci ada halangan untuk menggelar Cap Go Meh tahun ini.

"Kita menggelar Cap Go Meh pada tahun ini karena sebagian besar masyarakat kecewa termasuk Wali Kota Pontianak kenapa tidak ada Cap Go Meh, maka dari itu kita gelar Cap Go Meh tahun ini," imbuhnya.

Menurutnya semua kegiatan dan dana dalam Cap Go Meh tahun ini berasal dari sponsor masyarakat yang merasa senang dengan Cap Go Meh.

"Cap Go Meh akan dipusatkan di Jalan Diponegoro Pontianak dari tanggal 7 Maret akan dibuka stand-stand kuliner sampai tanggal 12 Maret, kemudian pad tanggal 9 Maret akan ada acara naga buka mata dan usai itu akan ada arakan naga, setelah semua selesai naga akan di bakar," katanya.

Abi mengatakan persiapan Cap Go Meh di Kota Pontianak sampai dengan hari ini khususnya naga hampir 90%.

"Akan ada penampilan grup naga pemadam kebakaran Panca Bhakti, pemadam Kapuas Bakti sisanya ada lima perkumpulan masyarkat yang ingin ikut, total sampai dengan sekarang ada tujuh," tuturnya.

Ketua panitia Cap Go Meh Kota Pontianak tahun 2017 ini berharap perayaan Cap Go Meh tahun ini dapat berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan dari semua pihak.