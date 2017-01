Giordano Ayani Megamal Hadirkan Promo Menarik Bagi Konsumennya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Outlet Giordano kini tengah gelar sajumlah promo menarik. Beberapa koleksi pakaian branded mancanegara inipun bisa didapatkan dengan harga dan paket spesial.

"Saat ini dada beberapa promo yang bisa dinikmati konsumen saat berbelanja di Giordano. Paketnya tergantung jenis produknya," ujar Assistant Shop Manager (ASM) Shop Giordano Ayani Megamal Pontianak, Tiara Wastia (25), Rabu (201/2017).

Dirinya mengatakan, ada beberapa kategori pakaian yang ada di outlet yang beroperasi di lantai dasar Ayani Megamal Pontianak itu. Beberapa di antaranya yakni kemeja, kaos kerah, celana jeans, hingga celana Khakis.

Masing-masing kategori, katanya, punya promonya tersendiri. Seperti kaos kerah misalnya, pembelian sejumlah dua pieces kaos kerah Giordano, hanya dikenakan harga spesial sesar Rp 279 ribu per peicesnya.

Begitu pula dengan kaos printee. Pembelian minimal tiga helai, hanya dikenakan harga spesial sekitar Rp 129 ribu per helainya.

Tak ketinggalan pula produk celana panjang, yang ditawarkan seharga Rp 798 per helainya untuk pembelian minimal dua pieces. "Pilihannya ada jeans dan khakis (celana panjang kain)," jelas Tiara.

Adapun khusus kemeja pria, diberikan promo buy one get one free (beli satu gratis satu. Sedang kemeja wanita dan rajutan, beli dua gratis dua. "Jadi totalnya dapat empat. Yang dibayar hanya dua helai dengan harga tertinggi," timpalnya.

Promo ini, katanya, berlaku untuk koleksi pria dan wanita. Sehingga konsumen dari berbagai kalangan bisa sama-sama menikmati promo di Giordano."Promonya berlaku sampai akhir Januari ini," pungkasnya.