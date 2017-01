Pemilihan Duta Kuliner dan Duta Mandiri E-Money Kalimantan Barat Tahun 2017

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Raymond Karsuwadi

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Kegiatan Pontianak Food and Fashion Festival 2017 yang diadakan oleh Bank Mandiri dan PHRI Kalimantan Barat pada tanggal 1-5 Februari 2017 di halaman A.Yani Megamal Pontianak, akan mengadakan serangkaian acara yang menarik untuk menghibur masyarakat dan wisatawan.

Salah satunya adalah Pemilihan Abang Adek Kalimantan Barat sebagai Duta Kuliner sekaligus Duta Mandiri E-Money.

“Pemilihan Abang Adek Duta Kuliner Kalimantan Barat telah berlangsung sejak tahun 2016, diprakarsai oleh Restoran Pondok Ale-Ale dan Penghimpunan Hotel & Restoran Indonesia BPD Kalimantan Barat, yang bertujuan untuk mempromosikan wisata kuliner di Kalimantan Barat serta partisipasi aktif di kegiatan sosial dan budaya”, penjelasan dari Rupinus Benny, Abang Duta Kuliner Kalimantan Barat tahun 2016.

Benny yang juga merupakan ketua dari Abang Adek Foundation, menjelaskan “Putra-putri pilihan yang telah menjadi Duta Kuliner Kalimantan Barat ini dibina, dihimpun, dan difasilitasi di dalam Abang Adek Foundation sejak 8 Maret 2016. Visi dan misi kami diantaranya untuk memperkenalkan, mempromosikan, dan menjadi fasilitator aktif antara masyarakat, pemerintah, pihak swasta, dan pemangku kebijakan lainnya untuk mempromosikan pariwisata khususnya kekayaan kuliner Kalimantan Barat”.

“Pada tahun 2017 ini kami juga akan kembali mengadakan Pemilihan Abang Adek Kalimantan Barat Tahun 2017, dimana proses pendaftaran dan seleksi sudah kami lakukan sejak bulan November 2016. Kami mencari putra-putri terbaik pilihan Kalimantan Barat dengan kriteria usia 17-25 tahun, status belum menikah, tinggi wanita minimal 160 cm dan pria 165 cm, berpenampilan menarik, komunikasi aktif dan baik, serta memiliki pengetahuna tentang pariwisata dan kuliner Kalimantan Barat. Dan di tahun ini lebih berbeda sebab bekerjasama dengan Bank Mandiri, Abang Adek Kalimantan Barat tahun 2017 juga akan dinobatkan sebagai Duta Mandiri E-Money” ujar Benny

“Bank Mandiri sebagai bank BUMN terus berupaya mendukung dan menggalakkan program pemerintah Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang dicanangkan oleh Bank Indonesia. Salah satu produk e-banking unggulan Bank Mandiri yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk membangun less cash society adalah kartu mandiri e-money. Di Kalimantan Barat sendiri, Bank Mandiri terus berupaya mengadakan program dan kegiatan untuk memperkenalkan mandiri e-money dan less cash society kepada masayarakat. Salah satunya melalui acara Pontianak Food and Fashion Festival 2017 ini kami akan memilih generasi muda Kalimantan Barat yang terbaik untuk menjadi duta mandiri e-money.” Jelas Agus Kurniawan Consumer Banking Manager Bank Mandiri Kalimantan Barat.

Agus menambahkan bahwa melalui pemilihan duta e-money ini diharapkan Abang Adek dapat membantu kami memperkenalkan GNNT dan membentuk less cash society pada kalangan generasi muda di Kalimantan Barat.

Dengan memiliki dan bertransaksi dengan mandiri e-money, semua lebih mudah dan praktis.

Kartu ini sebagai pengganti uang tunai, tidak membutuhkan rekening, transaksi dilakukan secara contactless & bersifat offline, tidak membutuhkan PIN, kartu dapat diisi ulang setiap saat, tidak ada masa kadaluwarsa, serta nilai uang tersimpan dalam kartu s/d maks Rp 1 juta.

“Mandiri e-money sangat praktis dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran di merchant-merchant Bank Mandiri diantaranya di Kalimantan Barat terdapat lebih dari 400 merchant seperti Indomaret, Alfamart, Excelso, Dunkin Donuts, Pizza Huts, Solaria, Kaisar Swalayan, Mitra Anda, Indogrosir, Harum Manis dan masih banyak lainnya. Pengisian ulang saldo juga dapat dilakukan dengan mudah di Mandiri ATM, Cabang Bank Mandiri, Indomaret, Alfamart, serta merchant bertanda khusus.” pungkas Agus.

Penghimpunan Hotel dan Restoran Indonesia BPD Kalbar melalui Ketua Penyelenggara, Edy Hartono juga mengatakan event Pontianak Food and Fashion Festival 2017 akan memberikan suguhan pagelaran yang berbeda kepada masyarakat di Kalimantan Barat. Dengan mengangkat tema festival kuliner terbesar dan spektakuler di Kalimantan Barat, harapan kami acara ini dapat memperkenalkan kekayaan kuliner khas Kalimantan Barat apalagi ditambah adanya pemilihan Abang Adek, duta kuliner dan duta Mandiri e-money akan memberikan kesan yang berbeda dalam acara ini.

“Terima kasih kami ucapkan kepada putra putri Kalimantan Barat yang telah mendaftar dan mengikuti seleksi pemilihan Abang Adek Kalimantan Barat Tahun 2017, Duta Kuliner dan Duta Mandiri E-Money, berikut kami sampaikan 20 besar Finalis Abang Adek yang lolos ke tahap selanjutnya, dan semoga tahun ini kami mendapatkan Abang Adek terbaik yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, serta memiliki visi dan misi yang kuat untuk memajukan promosi wisata kuliner di Kalimantan Barat serta mensosialisasikan mandiri e-money untuk program GNNT dan less cash society” ujar Benny