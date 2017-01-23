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Tak Lagi Layani BBM Premium, SPBU ini Jadi Percontohan di Kota Pontianak

Petugas SPBU mengisi bahan bakar ke kendaraan di SPBU Coco, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/1/2017) sore.

Tak Lagi Layani BBM Premium, SPBU ini Jadi Percontohan di Kota Pontianak - petugas-spb_20170123_195238.jpg
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Petugas SPBU mengisi bahan bakar ke kendaraan di SPBU Coco, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/1/2017) sore. SPBU ini menjadi SPBU percontohan di Kota Pontianak yang tidak lagi melayani pembelian BBM jenis Premium. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Tak Lagi Layani BBM Premium, SPBU ini Jadi Percontohan di Kota Pontianak - petugas-spbu_20170123_195615.jpg
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Petugas SPBU mengisi bahan bakar ke kendaraan di SPBU Coco, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/1/2017) sore. SPBU ini menjadi SPBU percontohan di Kota Pontianak yang tidak lagi melayani pembelian BBM jenis Premium. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Tak Lagi Layani BBM Premium, SPBU ini Jadi Percontohan di Kota Pontianak - petugas-spbu_20170123_195206.jpg
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Petugas SPBU mengisi bahan bakar ke kendaraan di SPBU Coco, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/1/2017) sore. SPBU ini menjadi SPBU percontohan di Kota Pontianak yang tidak lagi melayani pembelian BBM jenis Premium. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Tak Lagi Layani BBM Premium, SPBU ini Jadi Percontohan di Kota Pontianak - petugas-spbu_20170123_195302.jpg
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Petugas SPBU mengisi bahan bakar ke kendaraan di SPBU Coco, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/1/2017) sore. SPBU ini menjadi SPBU percontohan di Kota Pontianak yang tidak lagi melayani pembelian BBM jenis Premium. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI

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Tags
SPBU
Pontianak
BBM
COCO
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Penulis: Destriadi Yunas Jumasani
Editor: Mirna Tribun
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