Tak Lagi Layani BBM Premium, SPBU ini Jadi Percontohan di Kota Pontianak
Petugas SPBU mengisi bahan bakar ke kendaraan di SPBU Coco, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/1/2017) sore.
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Petugas SPBU mengisi bahan bakar ke kendaraan di SPBU Coco, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/1/2017) sore. SPBU ini menjadi SPBU percontohan di Kota Pontianak yang tidak lagi melayani pembelian BBM jenis Premium. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Petugas SPBU mengisi bahan bakar ke kendaraan di SPBU Coco, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/1/2017) sore. SPBU ini menjadi SPBU percontohan di Kota Pontianak yang tidak lagi melayani pembelian BBM jenis Premium. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Petugas SPBU mengisi bahan bakar ke kendaraan di SPBU Coco, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/1/2017) sore. SPBU ini menjadi SPBU percontohan di Kota Pontianak yang tidak lagi melayani pembelian BBM jenis Premium. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
Petugas SPBU mengisi bahan bakar ke kendaraan di SPBU Coco, Jalan Ahmad Yani, Pontianak, Kalimantan Barat, Senin (23/1/2017) sore. SPBU ini menjadi SPBU percontohan di Kota Pontianak yang tidak lagi melayani pembelian BBM jenis Premium. TRIBUN PONTIANAK/DESTRIADI YUNAS JUMASANI
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Penulis: Destriadi Yunas Jumasani
Editor: Mirna Tribun
Sumber: Tribun Pontianak