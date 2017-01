Pencabutan Subsidi Listrik 900 VA, Dewan: Akan Menjadi Beban Bagi Masyarakat

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Anggota DPRD Kota Pontianak, Bebby Nailufa juga memberikan komentarnya terkait kebijakan pemerintah pusat yang mencabut subsidi listrik bagi pelanggan dengan daya 900 VA.

Menurutnya yang paling penting adalah Pemerintah Kota bisa memberikan data penduduk miskin yang valid.

Karena ia juga katakan kalau di Kota Pontianak data base sudah sangat baik.

"Berikan by name by address, saya yakin hal ini bisa banyak membantu. Ini kan menjadi pekerjaan rumah kita bersama, terkait data by name by address terkait kepala keluarga yang benar-benar harus disubsidi,” katanya, Senin (23/1/2017).

Bahkan menurut politisi Golkar ini jika data sudah baik, yakinlah tidak ada yang namanya subsidi tidak tepat sasaran.

Ia sampaikan bahwa Pemkot mempunyai tanggung jawab terkait data siapa saja yang berhak disubsidi.

Dalam hal ini jumlah masyarakat miskin yang berhak disubsidi.

Ia sendiri tidak ingin masyarakat Kota Pontianak yang harusnya mendapat subsidi, malah tidak dapat.

Sementara yang hidup berkecukupan malah mendapatkannya.

Dengan adanya pencabutan atau pengalihan subsidi yang selama ini diterima masyarakat terkait listrik, tentu akan menambah beban bagi masyarakat itu sendiri.

Dengan adanya pengurangan jumlah subsidi yang dulu 51 ribu pelanggan, kini hanya jadi 2 ribu menurutnya, pasti akan membawa dampak yang cukup besar.

"Saya harap jika memang dianggap tidak tepat sasaran, perlu adanya tinjauan jumlah kembali terkait yang menerima subsidi,” tegasnya.