Jelang Imblek Jumlah Penumpang di Bandara Pangsuma Normal

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Sahirul Hakim

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, KAPUAS HULU - Menjelang Perayaan Tahun Baru Imblek dan Cap Go Me tahun 2017, belum ada terjadi pelonjakan penumpang di Bandara Pangsuma Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu. Sehingga masih situasi landai.

"Belum ada peningkatan penumpang yang berarti di bandara kita. Padahal tinggal satu minggu lagi perayaan itu akan dimulai. Masih landai-landai saja, belum ada pelonakan penumpang baik dari Putussibau-Pontianak maupun sebaliknya," ujar Kepala Bandara Pangsuma Putussibau Hariyanto, Senin (23/1/2017).

Namun pihak bandara sendiri, dalam satu minggu ini tetap melakukan pemantauan apakah terjadi peningkatan penumpang atau tidak. "Laporan dari teman-teman airlen belum ada overlapping. Jadi masih bisa tercover semua, dan tidak ada pemintaan berlebihan. Ya seperti hari-hari biasanya saja," jelasnya.

Hal sama juga seperti perayaan hari imblek dan cap go me tahun-tahun kemarin. Dimana tidak ada terjadi pelonjakan atau peningkatan penumpang. "Hanya ada sedikit peningkatan jumlah penumpang dari tahun ke tahun sebelumnya, bukan karena perayaan imblek atau cap go me," ucapnya.

Menurutnya, sekarang ini transportasi udara bukan hanya bisa dinikmati oleh orang-orang tertentu, tapi sudah dinikmati oleh seluruh masyarakat. Sehingga jumlah penumpang dari tahun ke tahun sedikit mengalami peningkatan.

"Jadi penumpangnya sudah merata, dan sudah menjadi kebutuhan masyarakat saat ini, untuk menikmati transportasi udara. Mengingat juga jarak tempuh dari Putussibau-Pontianak tidak terlalu lama, kalau mengunakan transportasi udara," ujarnya.

Sedangkan harga tiket pewasat sendiri kata Hariyanto, masih diambang batas atau harga standar. Kisaran harga normal Rp600 ribu dan paling tinggi Rp1,2 juta. "Jadi harga tiket saat ini masih dalam normal, ya paling mahal itu tadi Rp1,2 juta," ungkapnya.