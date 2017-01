Dari Rp 5 Miliar Per Tahun, Donald Trump Hanya Akan Terima Rp 13 Ribu Per Bulan

Presiden AS, Donald Trump

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) ke-45 dilantik, Jumat (20/1/2017) siang waktu AS, di Gedung Capitol, Washington DC, AS.

Seperti janjinya bila jadi presiden ia tak akan mengambil gajinya.

Donald Trump pun memutuskan untuk tak mengambil gajinya sebagai presiden, namun ia akhirnya terpaksa ambil 1 dollar AS, gara-garanya hal ini.

Seperti diketahui setelah dilantik sebagai presiden, sejumlah fasilitas akan melekat pada Trump, termasuk di antaranya gaji.

Namun, tahun lalu, Trump yang berlatarbelakang pengusaha yang memiliki kekayaan miliaran dollar AS, mengaku enggan mengambil gajinya.

"Saya tidak akan mengambil bahkan satu dollar. Saya benar-benar akan mengembalikan gajiku jika saya menjadi presiden, " kata Trump dalam sebuah video yang di-posting melalui akunnya pada Twitter @realDonaldTrump, beberapa waktu lalu.

Jika itu betul-betul terealisasi, maka Trump bukanlah Presiden AS pertama yang demikian.

Presiden AS ke-31, Herbert Clark Hoover dan Presiden AS ke-35, John Fitzgerald "Jack" Kennedy dikenal kerap "mengorbankan" gajinya.

Gaji Hoover dan Kennedy disumbangkan untuk kegiatan amal.

Kendati akan mengorbankan seluruh gajinya, namun ternyata mantan suami dari Ivana Zelníčková dan Marla Maples akan tetap mengambil 1 dollar AS (setara Rp 13.399).