Bank Mandiri Galakkan Program Pemerintah Gerakan Nasional Non-Tunai

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Gerakan Nasional Non Tunai (GNNT) yang telah diluncurkan oleh Bank Indonesia sejak tahun 2014 ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap penggunaan instrumen non tunai, sehingga berangsur-angsur terbentuk suatu komunitas atau masyarakat yang lebih menggunakan instrumen non tunai (Less Cash Society/LCS) khususnya dalam melakukan transaksi atas kegiatan ekonominya.

Bank Mandiri mendukung penuh program pemerintah ini dengan produk e-banking yang dimilikinya seperti electronic data capture (EDC), e-cash, e-money, sms banking, internet banking yang memberikan kemudahan dan kenyamanan kepada nasabah setia Bank Mandiri dalam melakukan transaksi kegiatan ekonominya.

“Di Kalimantan Barat sendiri kami telah dan terus berupaya memperkenalkan GNNT kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan dan memberikan kemudahan transaksi dengan produk e-banking Bank Mandiri,” ujar Ahadi Subri Area Head Bank Mandiri Kalimantan Barat.

Ahadi menambahkan dalam waktu dekat ini kami merencanakan kegiatan yang memperkenalkan Program GNNT di Kalimantan Barat dalam event Pontianak Food and Fashion Festival 2017, yang akan diselenggarakan pada tanggal 1-5 Februari 2017 di halaman parkir A.Yani Megamal, bekerjasama dengan PHRI BPD Kalbar dan Tribun Pontianak sebagai media partner.

“Pameran dengan mengangkat tema festival kuliner terbesar dan spektakuler di Kalimantan Barat ini, akan diikuti oleh lebih dari 80 stand usaha yang akan memasarkan produk kuliner dan fashion, bahkan kuliner-kuliner yang menjadi khas Kalimantan Barat. Semua produk akan dibeli menggunakan mandiri e-money dan e-cash serta kami akan memberikan doorprize hadiah yang menarik bagi pengunjung yang beruntung,” ujar Ahadi

“Dan tidak perlu bingung sebab bagi pengunjung acara Pontianak Food and Fashion Festival yang belum memiliki kartu mandiri e-money atau aplikasi mandiri e-cash, silahkan datang ke stand Bank Mandiri dalam acara tersebut, agar mendapatkan kartu mandiri e-money dan download aplikasi mandiri e-cash. Nikmati serunya bertransaksi non tunai dengan mandiri e-money dan e-cash,” tambah Ahadi.

Pada acara Pontianak Food and Fashion Festival 2017 ini, Bank Mandiri bekerjasama dengan PHRI dan Abang Adek Foundation juga akan mengadakan pemilihan Abang Adek Duta Kuliner Kalimantan Barat yang juga akan dinobatkan sebagai Duta Mandiri E-Money. Harapannya melalui pemuda pemudi pilihan terbaik ini, dapat membantu mensosialisasikan program GNNT kepada generasi muda Kalimantan Barat.

Mandiri e-cash adalah uang elektronik berbasis server yang memanfaatkan teknologi USSD dan aplikasi di handphone, atau yang dapat disebut sebagai uang tunai di handphone, dimana yang memungkinkan pemegangnya untuk melakukan transaksi perbankan tanpa harus melakukan pembukaan rekening ke cabang Bank Mandiri.

Keunggulan dari produk mandiri e-cash terletak pada pengalaman social banking bagi pemegangnya dan merasakan kemudahan dalam penggunaannya. Mandiri e-cash memiliki tiga karakter kemudahan yaitu Gampang Dapat, Gampang Isi, dan Gampang Pakai.

Gampang Dapat, semua pemilik handphone dapat menjadi Pemegang mandiri e-cash. Gampang Isi, kemudahan isi ulang mandiri e-cash dari berbagai channel. Gampang Pakai, semua kebutuhan mudah dibayarkan dengan mandiri e-cash.

Nikmati pula kemudahan transaksi pembayaran dengan mandiri e-cash, seperti transfer ke nomor handphone lainnya, tarik tunai di ATM Bank Mandiri tanpa menggunakan kartu ATM, beli pulsa telepon dan token PLN, bayar tagihan, belanja online, dan bayar transaksi belanja di merchant-merchant yang telah bekerjasama. Mandiri e-cash, kini handphonemu uangmu.

Mandiri e-money adalah produk kartu prabayar (stored value on card) yang diterbitkan oleh Bank Mandiri. Kartu ini sebagai pengganti uang tunai, tidak membutuhkan rekening, transaksi dilakukan secara contactless & bersifat offline, tidak membutuhkan PIN, kartu dapat diisi ulang setiap saat, tidak ada masa kadaluwarsa, serta nilai uang tersimpan dalam kartu s/d maks Rp 1 juta.

“Mandiri e-money sangat praktis dan dapat digunakan sebagai alat pembayaran di merchant-merchant Bank Mandiri diantaranya di Kalimantan Barat terdapat lebih dari 400 merchant seperti Indomaret, Alfamart, Excelso, Dunkin Donuts, Pizza Huts, Solaria, Kaisar Swalayan, Mitra Anda, Indogrosir, Harum Manis dan masih banyak lainnya. Pengisian ulang saldo juga dapat dilakukan dengan mudah di Mandiri ATM, Cabang Bank Mandiri, Indomaret, Alfamart, serta merchant bertanda khusus,” ujar Ahadi.

Nikmati serunya sensasi kuliner Kalimantan Barat di Pontianak Food and Fashion Festival 2017:

Tanggal 4 & 12 Februari 2017 : Mandiri Barongsai Festival III

Tanggal 4 & 12 Februari 2017 : Grand Lelang Mandiri Dagang Hoki & Fiestapoin

Tanggal 4 & 5 Februari 2017 : Pemilihan Abang Adek Kalimantan Barat “Duta Kuliner dan Duta

Mandiri E-Money”

Tanggal 5 Februari 2017 : Pemecahan Rekor MURI “Menggoreng Pisang oleh Penggoreng Terbanyak”

Tanggal 5 Februari 2017 : Fun Zumba dan Fun Bike bersama Garuda Indonesia

Tanggal 1-5 Februari 2017 : Festival Warung Kopi Pontianak

Lomba Balap Kopi PHRI

Lomba Pentas Seni Pelajar (Vaganza)

Lomba Masak Ikan Asam Pedas khas Kalbar antar SMA

Lomba Busana Pesta Bebas TIDAYU

Lomba Mewarnai dan Menggambar tingkat SD & TK

Hiburan tari, musik, games, dan doorprize.

Informasi dan dapat menghubungi 0858 2838 9232 atau 0812 5773 394.