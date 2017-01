Sumpah Jabatan hingga Dansa Pertama Warnai Pelantikan Trump Jadi Presiden AS

Tribunnews/Ruth Vania

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, WASHINGTON - Presiden terpilih AS Donald Trump akan dilantik sebagai Presiden AS, Jumat (20/1/2017), waktu AS.

Pengusaha real estate itu akan resmi menggantikan Presiden AS Barack Obama untuk memerintah di Gedung Putih.

Namun, ada beberapa proses seremoni yang harus diikuti Donald Trump dan wakil presiden baru terpilih AS Mike Pence.

Seremoni-seremoni tersebut mengikut tradisi pelantikan presiden-presiden AS terdahulu.

Masing-masing diikuti sebelum atau setelah dilantik, dari peletakan karangan bunga di pemakaman nasional, sampai dansa pertama.

Berikut adalah sejumlah hal yang harus Anda ketahui soal seremoni-seremoni pelantikan presiden baru AS.

1. Tur Gedung Putih

Sebelum resmi dilantik, presiden dan wakil presiden baru bertemu dengan presiden dan wakil presiden petahana di Gedung Putih.

Dalam pertemuan itu, presiden dan wakil presiden baru akan tur bersama mengelilingi Gedung Putih dan membahas soal perpindahan mereka ke sana.