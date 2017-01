Jadwal Pertandingan Semifinal Turnamen Vois Cup Hari Ini

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nicko Ardinata

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Turnamen bola basket vois cup 4 yang memperebutkan piala dari Ketua Pengcab Perbasi Kota Pontianak untuk kategori senior putra.

Turnamen diselenggarakan di GOR Perbasi Pontianak Jalan A.R. Hakim yang berlangsung dari tanggal 8-21 Januari 2017.

Pertandingan hari ini, Kamis 19 Januari 2017 berlangsung dari pukul 14.30 - 22.00 WIB.

Hari ini, ada 10tim yang akan bertanding terdiri dari pertandingan perebutan juara tiga yakni 2 tim dalam kategori SD, semifinal 4tim dalam kategori SMA dan 4 tim dalam kategori senior putra.

Berikut jadwal lengkap babak perebutan juara 3 dan Semi final :

1. Pukul 14.30-15.00 WIB SD Suster vs SD Bina Mulia (SD)

2. Pukul 15.00-16.45 WIB SMA Santu Petrus "B" vs SMA Immanuel (SMA)

3. Pukul 16.45-18.30 WIB SMA Santu Petrus "A" vs SMA Santo Paulus (SMA)

3. Pukul 18.30-20.15 WIB Visicom vs Pontianak Warrior (Senior Putra)

4. Pukul 20.15-22.00 WIB Vois vs Meteor (Senior Putra)

"Bagi kalian yang ingin menonton timnya, harga tiket masuk (htm) sebesar Rp 23ribu free snack dan freepass gym 1 kali di Body Rock," ujar Ketua Panitia penyelenggara, Kelvin.