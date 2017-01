Makanan yang Dikonsumsi Berpengaruh Pada Aroma Tubuh

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - 'You are what you eat (kamu adalah apa yang kamu makan)'.

Begitulah pepatah menyebutkan. Apa yang kita makan, mempengaruhi diri kita.

Tidak terkecuali pada aroma tubuh seseorang.

Makanan yang dikonsumsi sehari-hari, berpengaruh terhadap bau badan, terutama pada titik-titik tertentu di tubuh.

"Contoh sederhananya, ketika seseorang mengkonsumsi jengkol. Baik keringat, maupun cairan tubuh lainnya pasti akan ikut terpengaruh aromanya," ujar pemilik dan pendiri Martalena Spa, Ibu Martalena, Selasa (17/01/2017) malam.

Karena itu, katanya, dalam konteks merawat tubuh, memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi jadi satu yang cukup penting.

Selain itu, perawatan tubuh juga jadi hal yang tak bisa dianggap remeh.

Dengan perawatan yang baik, kesegaran tubuh akan lebih terjaga.

"Ada beberapa jenis perawatan yang bisa dilakukan untuk menjaga aroma tubuh agar tetap segar.