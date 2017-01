Konsumen Penasaran, Ini  Detail All New Honda Mobilio RS

Model dekat All New Honda Mobilio 2017 dipamerkan beberapa waktu lalu.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Kehadiran All New Honda Mobilio RS di pasar otomotif awal 2017 ini disambut antusias konsumen. Pernah raih predikat cara of The year pada 2014 silam, buat beberapa konsumen penasaran wujud unit anyar satu ini.

Seperti bagi Hendrik (38) misalnya. Ia yang mengaku penggemar mobil-mobil besutan Honda ini, mengungkapkan rasa penasaran wujud lengkap mobil satu ini.

"Sudah pernah lihat iklannya di tv (televisi) sih beberapa hari yang lalu. Seperti lebih sporty. Makanya jadi penasaran mau lihat bentuk aslinya," ujarnya, saat dimintai pendapatnya, Rabu (18/01/2017).

Terlebih, katanya, dirinya sendiri punya rencana untuk membeli unit kendaraan roda empat baru pada tahun ini. "Makanya pengen tahu juga detailnya sepeti apa," timpalnya.

Dia berharap produk baru ini bawa beberapa perubahan yang menambah kenyamanan saat berkendara. Termasuk pula soal harga yang diharapkannya tidak jauh berbeda.

"Lebih-lebih lagi soal harganya. Semoga saja tidak jauh dari Mobilio lama," pungkasnya.