Jaga Kelestarian Ikan, Pemerintah Ganti Alat Tangkap Nelayan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ridhoino Kristo Sebastianus Melano

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan surat edaran nomor B.1/SJ/PL.610/1/2017 tentang pendampingan penggantian alat tangkap ikan yang dilarang beroperasi terlihat masih samar-samar.

Pelarangan alat tangkap ikan ini dikhususkan alat pukat hela (trawl) dan pukat tarik (seinen nets). Pemerintah akan mengganti alat tanhkap tersebut dengan yang baru dan ramah lingkungan.

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Gatot Rudiyono mengatakan penggantian alat tangkap ini dilakukan pemerintah sesuai dengan yang diinginkan nelayan. Penggantian ini menggunakan konsep By Name By Address ssss dengan sistem barter.

“Jadi misalnya nelayan menggantikan mini trawlnya dengan gillnet atau dengan alat tangkap lainnya. Nanti akan dilakukan pendataan berapa dan apa saja alat tangkap yang dibutuhkan. Jadi ini diperoleh masing-masing nelayan,” katanya, Rabu (18/1/2017).

Gatot menenjelaskan, nelayan yang mendapatkan penggantian alat tangkap ini sesuai dengan kapalnya. Untuk kapal dengan kapasitas 10 gross ton penggantiannya langsung dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sedangkan untuk ukuran kapal 10 – 30 gross ton disalurkan melalui perbankan dengan mekanisme kredit usaha rakyat. Ada tiga bank BUMN yang dilibatkan di antaranya Bank Mandiri, BNI dan BRI.

Gatot menyebutkan pihaknya memiliki waktu enam bulan untuk penggantian alat tangkap ini. Karena itu akan dibentuk tim Pokja yang bekerjasama dari tingkat provinsi hingga ke kabupaten/kota.

Tim ini juga yang akan melakukan pengidentifikasi nelayan yang akan menerima penggantian alat tangkap ini. Tercatat ada 2.121 alat tangkap yang akan diganti.

“Data itu sudah kami sampaikan ke pusat. Kami akan melakukan identifikasi dulu apa yang nelayan pinta. Kami juga akan melihat apakah betul ini kapal 10 gross ton atau 30 gross ton,” jelas Gatot.

Melihat jumlah yang begitu besar, ia menyatakan penggantian itu akan dilakukan dalam bentuk tahapan. Dinas sendiri sudah mengajukan ke pemerintah pusat. Karena itu penggantian itupun dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara dinas hanya menyalurkan saja.

“Kami tidak berbicara anggaran, karena tendernya di pusat. Kami hanya terima barang dan barangnya apa itu menunggu hasil dari verifikasi data. Rencana kami Februari data itu sudah selesai. Untuk penyaluran tergantung dari pusat,” ucapnya.