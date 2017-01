All New Honda Mobilio Mengaspal di Pontianak Pada Februari 2017

Laporan Wartawan Tribun Pontianak Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Honda luncurkan produk terbarunya di kategori kendaraan roda empat.

Adalah All New Honda Mobilio RS, jadi line up terbaru di jajaran lini produk mobil Honda yang siap bersaing di pasar otomotif nasional 2017 ini.

Produk anyar satu inipun diperkirakan siap mengaspal di jalanan pada bulan depan.

"Mobilnya kemungkinan (siap tersedia) di Februari (2017) nanti. Bisa di minggu pertama, kedua, atau ketiga Februari," ujar Sales Manager Honda Daya Motor Pontianak, Alex Sandra Lauw, Rabu (18/1/2017).

Lebih lanjut, saat ditanyai lebih lanjut mengenai detail produk anyar ini, dirinya menolak berikan bocoran.

Pasalnya, katanya, pihaknya juga masih menunggu keputusan dari Honda pusat.

Baik untuk besaran range harga, maupun detail spesifikasi yang dibawa unit-unit All New Honda Mobilio RS ini.

"Kami juga masih menunggu dari pusat ya, jadi belum bisa dipastikan berapa harganya dan seperti apa spesifikasinya dan perubahannya dibandingkan unit Mobilio sebelum-sebelumnya," ungkapnya.

Namun, meskipun baru mengaspal di wilayah Pontianak dan sekitarnya pada Februari mendatang, konsumen yang berminat katanya sudah bisa memesan produk anyar ini. Yakni lewat mekanisme indent.

Pemesanan, cukup dengan menyertakan tanda pengenal seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Selain itu, juga uang tanda jadi indent pemesanan senilai lebih kurang Rp lima juta rupiah.

"(Konsumen yang berminat memesan indent) Bisa datang langsung ke Honda Daya Motor Pontianak. Bisa juga menghubungi sales Honda langsung," pungkasnya.