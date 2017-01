Serbu BTN Siapkan Total Hadiah Rp 18 Miliar

Laporan Wartawati Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Commercial & Consumer Funding Head Kantor Cabang BTN Pontianak, Yudhi Permana mengatakan Program Serba Untung (SERBU) BTN 2017 merupakan program yang digulirkan sebagai bentuk apresiasi kepada nasabah.

Setelah mendapatkan pemenang pada SERBU BTN 2016 lalu, program ini kembali digelar mulai 1 September 2016 hingga 31 Agustus 2017 dengan total hadiah mencapai Rp 18 miliar.

"Sekarang fitur produknya berubah, total hadiahnya bertambah jadi lebih banyak ada 1 unit rumah mewah yang akan menjadi hadiahnya. Pengundian pada tahun ini berbeda kalau dulu tahunan, sekarang ada perbulan, per triwulan dan grand prize. Seluruh Indonesia mempunyai kesempatan yang sama tuk mendapatkan hadiah,"ujar Yudhi pada Selasa, (17/1/2017).

Untuk pengenalan program beberapa waktu lalu Yudhi mengatakan BTN Cabang Pontianak sudah open both di mall, Pontianak dan Ketapang.

"Meski skalanya lokal tapi antusiasnya bagus, mungkin Maret kita lakukan sosialisasi lagi. Syukur-syukur adanya buka rekening pada saat pengenalan tersebut, kegiatannya per tiga bulan nanti kembali kita sosialisasikan melalui open both atau event,"ujar Yudhi.

Selain rumah mewah, Bank BTN juga menyediakan 2 Toyota Alfard, 16 Toyota All New Innova, 32 Yamaha Mio M3, dan 80 kulkas serta televisi untuk Quarterly Prize.

Nasabah yang telah menang di undian bulanan pun masih berkesempatan untuk mengikuti quarterly prize dan grand prize.

Perolehan point bisa didapatkan dengan pembukaan rekening Batara, penambahan saldo, aktivasi ATM dan e-channel, aktivasi fasilitas Auto Grab Fund (AGF), dan saat melakukan debet BTN.

"Untuk keikutsertaan hadiah bulanan saldo minimal Rp 5 juta dengan minimal penambahan saldo Rp 2 juta minimal memiliki 10 point, triwulan saldonya harus Rp 10 juta dengan minimal penambahan saldo Rp 3,5 juta dan point 30 sedangkan untuk grand prize, nasabah harua memiliki minimal salso Rp 25 juta, dengan minimal Rp 5 juta dan memiliki 50 point,"ujar Yudhi.