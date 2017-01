Permintaan Pancake Humaira Capai 350 Box Per Bulan

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Maskartini

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Musim durian ditandai dengan bermunculannya makanan olahan durian atau dikenal dengan pancake durian.

Makanan ringan ini pure daging durian dan krim kocok yang dibalut dengan kulit crepes. Peminatnya cukup tinggi di Kota Pontianak, Owner Humaira Food, Mila Famila mengatakan permintaan bisa mencapai 350 box per bulannya.

Setelah sering memposting promo di media sosial permintaan puncake diakui Mila cukup tinggi. Selain pembeli dari dalam kota, Humaira Food juga sudah dikirim ke kota lain didalam Kalbar, Seperti Singkawang, Sambas, Ngabang dan juga Sintang. Saat ini, Mila juga mencoba mencari agen di daerah yang mau bekerjasama agar pancake durian bisa mudah di dapat.

Harga per box nya pun cukup terjangkau, untuk box ukuran reguler isi 10 pcs harganya dijual Rp 80 ribu per box. Sedangkan untuk ukuran unyil dengan isi 30 pcs harganya berkisar Rp 125 per box. "Perbulannya permintaan bisa mencapai 300-350 per box. Jika berminat bisa WA ke 082150304568 atau BBM 53252D12,"ujar Mila pada Aenin, (16/1/2017),

Produk yang ia buat kata Mila dari buah lokal Kalbar, rasanya pun original tanpa esence. Ia juga mengakui lebih memilih durian lokal tanpa mendatangkan bahan baku durian dari Jawa atau Medan. "Saya ingin mengangkat buah lokal Kalbar yang gak kalah enak dan legitnya dari buah daerah lain. Bahkan beberapa pelanggan bilang buah lokal Kalbar lebih legit,"ujar Mila.

Mila menjamin harga pancake yang iatawarkan juga lebih murah dibandingkan kompetitor, baik dari Pontianak maupun dari luar Pontianak. Pancake durian yang ia tawarkan juga selalu fresh karena di buat setiap hari.

Pengantarannya pun terjangkau untuk menjaga kesegarannya karena puncake di buat di Humaira House Jalan Danau Sentarum Komp Mitra Raya Lestari 2 no B13.

"Ketika musim seperti ini, saya ada nyetock duriannya. Tapi sering kehabisan sebelum musim duriam berikutnya. Ada dua freezer untuk nyetock durian karena jika di bekukan tahan lama, tanpa bahan pengawet asalkan di simpan dalam kondisi beku. Semoga peminatnya semakin banyak,"ujar Mila.