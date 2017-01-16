Ketua MUI Kalbar Wafat
BREAKING NEWS: Sekda Kalbar Hadiri Pemakaman Ketua MUI Kalbar
Ketua MUI Kalbar tersebut dimakamkan di Komplek Pemakaman Muslim di Pal 5 Kota Pontianak, Senin (16/1/2016).
Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Hamdan Darsani
TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sekda Provinsi Kalbar M Zeet Assovie ikut mengantarkan jenazah KH Hasyim Dahlan di tempat peristirahatan terakhir.
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Ketua MUI Kalbar tersebut dimakamkan di Komplek Pemakaman Muslim di Pal 5 Kota Pontianak, Senin (16/1/2016).
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Ketua MUI Kalbar Wafat
Penulis: Hamdan Darsani
Editor: Rizky Zulham
Sumber: Tribun Pontianak
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