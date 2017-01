Terpidana Mati Kendalikan Peredaran Narkoba dari Penjara

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, MEDAN - Empat narapidana yang masih menjalani masa hukuman, yaitu Ayau, HS, AF, dan H alias A alias E dibekuk jajaran Badan Narkotika Nasional (BNN) lantaran mereka masih dijalankan dari dalam Lembaga Pemasyarakatan Tanjung Gusta, Medan.

Ayau merupakan terpidana hukuman mati terkait kasus pengiriman 270 kilogram sabu dari Dumai.

Keempatnya diduga menjadi otak pelaku impor sabu 10 kilogram asal Malaysia.

BNN juga meringkus delapan pelaku lain. Satu orang di antaranya tewas ditembak di kawasan Titi Kuning, Medan pada Jumat (13/1/2017).

"Satu tersangka berinisial BD saat kami amankan kemarin berusaha kabur dan melawan petugas, personel terpaksa melumpuhkannya dengan tembakan," kata Deputi Bidang Pemberantasan BNN Irjen Pol Arman Depari di Medan, Sabtu (14/1/2017).

BD (32) merupakan warga Dusun XIII, Desa Bangun Sari, Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang. Sementara tujuh pelaku lain adalah AL alias AS, Y alias AG, J alias C, PS, DEN, SY, dan YT yang merupakan istri J alias C.

"Satu orang lagi, berinisial AC yang merupakan adik Ayau kabur. Sudah kami masukkan daftar pencarian orang," ucap Arman.

Menurut Arman, para pelaku membungkus sabu dengan kemasan teh China. Saat transaksi di depan Masjid Raya Medan, petugas BNN menangkap J alias C, Y alias AG, AL alias AS dan BD.

Barang bukti yang diamankan adalah delapan kilogram sabu dan uang tunai Rp 40 juta.

Saat mobil Avanza pelat nomor BM 1710 RP digeledah, kembali ditemukan dua kilogram sabu.