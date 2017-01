Perayaan Imlek dan Cap Go Meh Dipusatkan di Singkawang Grand Mall

Parede tatung dalam perayaaan Cap Go Meh 2016 di Kota Singkawang.

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Try Juliansyah

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, SINGKAWANG - Pelaksanaan perayaan Imlek dan Festival Cap Go Meh, dipastikan akan digelar di Singkawang Grand Mall, 27 Januari-11 Februari. Dimana Pantia dan pihak SGM telah melakukan Memorandum Of Understanding terkait pemusatan tempat pelaksanaan Imlek dan Festival Cap Go Meh.

"Malam pembukaan pentas seni budaya tanggal 27 malam, di halaman Singkawang Grand Mall. Kami telah melakukan koordinasi dan diberikan lokasi di halaman SGM tersebut," ujar Sekretaris Panitia Cap Go Meh, Andi Victorio, Minggu (15/1/2017).

Lokasi ini dinilainya juga akan lebih baik dari sebelumnya di Stadion Kridasana, selain itu berbagai Stan juga akan meramaikan festival tersebut. Dimana menurutnya sesuai intruksi walikota maka festival kali ini harus lebih berkualitas.

"Stan nanti akan diisi oleh barang-barang branded dengan packaging yang lebih menarik dan tetap produk lokal juga kami sertakan. Di lokasi ini juga tidak terlalu khawatir becek jika hujan turun," katanya.

Menurutnya pula karena Imlek dan Cap Go Meh adalah milik masyarakat maka siapapun berhak ikut meramaikan. Satu diantara naga yang akan menghiasi perayaan Imlek dan Cap Go Meh.

"Nanti juga ada naga sepanjang 178 Meter bersama Kilin, Ayam dan Merak yang menghiasi. Dan itu merupakan partisipasi dari masyarakat yang ingin menyemarakan Imlek dan Cap Go Meh," tuturnya.

Bahkan menurutnya kemungkinan besar presiden NKRI, Joko Widodo juga akan hadir pada perayaan Cap Go Meh nanti. Karenanya ia berharap masyarakat juga ikut bertasipasi menyemarakan perayaan Imlek dan Festival Cap Go Meh.

"Surat undangan kepada presiden diantarkan langsung oleh Wali Kota, kemungkinan besar akan hadir. Panitia dan Pemkot berharap masyarakat berpartisipasi, minimal dengan menghias rumahnya dengan lampion," tuturnya.

Sementara itu, Marketing Communication manager SGM, Fiska mengatakan Naga tersebut dijadwalkan tiba dalam Minggu ini. Dimana menurutnya naga tersebut saat ini merupakan yang terbesar.

"Minggu-minggu ini Naga tersebut akan datang, dan meramaikan perayaan Imlek dan Cap Go Meh," katanya.

Selain itu menurutnya ribuan lampion juga akan menghiasi di Singkawang Grand Mall. "Kurang lebih 6000 lampion akan dipasang di SGM pada perayaan nanti," tuturnya.