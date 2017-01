Hello Baby and Kids Hadirkan Promo Khusus Imlek, Tonton Videonya

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sedang perlu aneka perlengkapan bayi dan anak?

Toko Hello Baby and Kids mungkin bisa jadi satu dari alternatif dan solusi.

Toko yang beralamat di Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak ini, menawarkan berbagai macam perlengkapan bayi dan anak.

Mulai dari pakaian, hingga perlengkapan lainnya.

"Kami juga ada promo khusus dalam rangka merayakan Imlek dan Cap Go Meh," uja owner Toko Hello Baby and Kids, Nevi Emelia (30), Minggu (15/01/2017).

Beberapa barang-barang tertentu, diberikan diskon lima hingga 10 persen.

Berikut kami sajikan suasananya dalam video singkat.