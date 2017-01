Belanja Perlengkapan Bayi di Hello Baby and Kids

Suasana toko Hello Baby and Kids, di Jalan Sungai Raya Dalam Pontianak, Minggu (15/01/2017).

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Ishak

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Sedang memerlukan aneka perlengkapan bayi atau anak? Toko Hello Baby and Kids mungkin bisa jadi satu dari solusinya.

Toko yang beroperasi di Jalan Sungai Raya Dalam, Pontianak itu, tawarkan aneka perlengkapan bayi dan anak-anak. "Mulai dari keperluan bayi new born (baru lahir), hingga balita, kami sediakan perlengkapannya," ujar owner Toko Hello Baby and Kids, Nevi Emelia (30), Jumat (15/01/2017).

Terdapat cukup banyak item produk yang ditawarkan di toko satu ini. Seperti perlengkapan untuk anak-anak kategori new born, yang tersedia mulai dari baju, lampin, bedong, sarung tangan, kaos kaki, dan lain-lainnya.

Selain itu juga tersedia aneka perlengkapan tidur anak. Seperti bantal dan kasur, serta set bantal guling. Harganya, mulai dari Rp 20 ribu-an, sampai Rp 300 ribu-an.

"Kami juga ada Baby Bisa (tempat tidur bayi). Harganya hanya sekitar Rp 800 ribu-an saja per unitnya," sebutnya.

Konsumen juga bisa memilih perlengkapan mandi bagi si bayi. Mulai dari sabun dan sejenisnya, hingga bak mandi. "Handuk anak, kolam untuk anak juga ada. Jadi bisa dibilang cukup lengkap lah," imbuhnya.

Selain itu, juga tersedia aneka perlengkapan makan anak dan bayi, seperti botol susu, botol minum, mangkuk, sendok dan lain-lain. Aneka perlengkapan ini, ditawarkan seharga mulai dari Rp 10 ribu-an, sampai Rp 200 ribu-an.

Tak hanya bagi keperluan si anak. Konsumen, katanya, juga bisa menemukan aneka perlengkapan untuk si ibu.

Pihaknya sediakan berbagai peralatan seperti gurita untuk ibu, breast pump, breas pad (alas untuk menyusui), breast milk (bra khusus menyusui). "Harganyapun terbilang terjangkau, hanya sekitar Rp 20 ribu-an sampai Rp 300 ribu-an saja," pungkasnya.