Shape of You by Ed Sheeran Pecahkan Rekor Spotify

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID - Penyanyi pop Ed Sheeran pada Jumat (13/1/2017) memecahkan rekor sepanjang masa di Spotify saat para penggemar bergegas mendengarkan dua lagu dari albumnya barunya.

"Shape of You" menjadi lagu teratas pada pekan pertama di situs streaming terbesar di dunia tersebut, yang dimainkan 52.359.013 kali pada Kamis.

"Shape of You" memecahkan rekor sebelumnya yang dicetak oleh rapper asal Kanada Drake dengan lagu "One Dance" pada Mei.

Lagu yang dibawakan Sheeran itu juga memecahkan rekor streaming di minggu pertama yang dicetak Adele pada 2015 dengan lagu "Hello".

Baik "Shape of You" dan lagu baru Sheeran yang lain, "Castle on the Hill", menduduki posisi pertama ketika ia merilisnya pada 6 Januari.

Album baru tersebut, sama seperti dua album sebelumnya, dinamai dengan simbol matematika dan akan diluncurkan pada 3 Maret.

Ia memenangkan Grammy pada tahun lalu lewat lagunya "Thinking Out Loud" yang berhasil memecahkan rekor Spotify.