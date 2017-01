Sebelum Hibur Warga Singkawang, The Changcuters Sempatkan Ngopi ke Warkop Asiang Pontianak

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Nasaruddin

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Warung kopi Asiang, Pontianak menjadi pilihan awak The Changcuters sebelum menuju Singkawang.

Mereka menyempatkan ngopi di Warkop Asiang Pontianak, dan mengunggah foto-foto mereka di akun official Instagramnya, thecangcuters.

Satu foto menunjukkan mereka dengan beragam makanan di meja.

The Changcuters

Foto lain, mereka foto bersama dengan Asiang, yang tetap tak menggunakan baju.

The Changcuters hari ini akan tampil di panggung JakCloth Goes to Singkawang, Sabtu (14/1/2017).

Selain mereka, ada juga Rocket Rockers, Gangstarasta, X Damaica, Botol Pecah dan Morning Mist, serta Dennis Legstone.