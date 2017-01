Wakili Indonesia ke Beijing, Dua Siswi SMPN 1 Pontianak ini Siap Berkompetisi

Laporan Wartawan Tribun Pontianak, Syahroni

TRIBUNPONTIANAK.CO.ID, PONTIANAK - Dua siswi SMP Negeri (SMPN) 1 Pontianak tidak menyangka akan terpilih mewakili Indonesia

untuk mengikuti ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS) Student Camp and Teacher Workshop yang akan digelar di Beijing tanggal 15-21 Januari 2017.

Kedua siswa itu adalah Shaffiyah Cantika Kamia (13) dan Casey Tricia (14), yang merupakan murid kelas IX di SMP tersebut.

Cantika, menuturkan jika ia tidak menyangka akan mewakili Indonesia dalam forum internasional, dan akan bergabung dengan beberapa perwakilan dari negara ASEAN.

"Saat ini kita lagi fokus mempersiapkan diri untuk berangkat mewakili Indonesia di forum ASEAN+3 Center for the Gifted in Science (ACGS) Student Camp and Teacher Workshop," ungkap Cantika saat ditemui di sekolahnya, Jumat (13/1/2017).

Saat ini disampaikannya juga bahwa telah mengetahui jika Tim Indonesia akan masuk dalam tim soccer robot.

Sehingga dengan telah diketahui masuk dalam tim soccer robot tersebut, Cantika menuturkan bahwa semakin mempermudahkannya untuk melakukan persiapan.

"Kita sudah tau kalau tim kami masuk dalam ilmu sains, soccer robot. Kami juga mempelajari pelajaran sains-sains yang ada di sekolah," ucapnya.

Selain itu, disampaikannya juga bahwa pihak sekolah sudah mencarikan orang yang mempunyai ahli dibidang robot tersebut sebagai tutornya.

Diakuinya juga persiapan juga sudah mantap karena disekolahnya telah menggunakn kurikulum 2013 dan setiap apa yang dibuat selalu dipersentasikan.

"Untuk presentasi di Beijing nanti kami berdua sudah siap, karena kami sudah terbiasa presentase di sekolah," ujarnya.

Ditambahkannya juga bahwa dari situlah ia terus menggali ulang supaya lebih mantap lagi saat tampil presentasi ketika mengikuti workshop tingkat Asia Pasifik itu.

Selain itu juga mempersiapkan daya tahan tubuh supaya kesehatannya tetap terjaga selama berada di sana.

Cantika, mengaku ia mendapat dukungan penuh dari pihak keluarga, karena dengan mewakili Indonesia ini, juga merupakan sebuah prestasi yang sangat luar bias.

"Keluarga sangat mendukung Cantika berangkat, karena keluarga juga bangga ini sebuah prestasi yang luar biasa," ucap remaja yang tinggal di Jalan Pancasila.